Суд запретил трем компаниям продавать набор для промывания носа

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Зентива Фарма» к фирмам «Фарматун-1», «Динамика» и «УК «Динамика» о защите прав на полезную модель по патенту № 151829. Ответчикам запретили продавать, предлагать к продаже и хранить для этих целей медицинское изделие «Дуолор».

Компания «Зентива Фарма» отстояла в суде свое право на запатентованное устройство для промывания носа «Долфин». Арбитражный суд Москвы запретил ООО «Фарматун-1», ООО «Компания «Динамика» и ООО «УК «Динамика» продавать медицинское изделие «Дуолор», в котором использована полезная модель по патенту, говорится в решении, которое размещено в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

«Зентива Фарма» является обладателем патента № 151829 на полезную модель «Устройство для промывания носовой полости», который действует до 29 сентября 2024 года. Патентом защищено «устройство для промывания носовой полости, содержащее емкость для жидкости с эластичными стенками, снабженную расположенной внутри нее трубкой и съемным колпачком». Данная полезная модель используется в изделии «Долфин».

Однако «Зентива Фарма» узнала, что ответчики вводят в гражданский оборот на территории России медицинское изделие «набор оториноларингологический «Дуолор» для промывания полости носа и носоглотки, в котором без разрешения владельца патента использована та же полезная модель.

Ответчики настаивали на том, что в их изделии нет «дозатора с осевым каналом», описанного в патенте. Но этот довод был опровергнут судебной патентоведческой экспертизой. Выполнивший ее эксперт указал, что спорное медицинское изделие содержит каждый признак полезной модели истца.

Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчиков расходы по проведению экспертизы.

Фото: Патент на полезную модель №151829

Екатерина Погонцева

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