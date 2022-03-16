Рекрутеры зафиксировали незначительное снижение числа вакансий в фармотрасли

Серьезного снижения активности работодателей на фармрынке труда пока не зафиксировано. Российские компании продолжают наем на ключевые позиции, уверяют рекрутеры. Число вакансий в отрасли за первые девять дней марта уменьшилось на 5%.

Число вакансий в отрасли за первые девять дней марта изменилось незначительно, уменьшилось на 5%, выяснил портал SuperJob по запросу «ФВ». В целом по рынку труда за этот период их количество снизилось на 7%.

«Российская фарма оказалась самой устойчивой отраслью в сравнении с другими сферами. Проекты с международной фармой подморозились. Но все наши проекты с российскими фармкомпаниями реализуются. Я опросила заказчиков из числа Топ10 производителей в разных отраслях, меняется ли стратегия найма. Об отсутствии изменений заявили именно фармкомпании. Работодатели продолжают активно смотреть и выводить кандидатов на ключевые позиции. Даже приходят с новыми проектами. Такова текущая ситуация», — рассказала партнер executive search компании «Контакт» Юлия Забазарных.

По данным SuperJob, количество резюме в фармотрасли с 1 по 9 марта просело на 7% — как и в целом по рынку труда. Сотрудники компаний заняли выжидательную позицию в поиске новой работы. В условиях неопределенности люди предпочитают кардинально ничего не менять в карьере.

«Хантинг за это время стал гораздо тяжелее. Я сама не рекомендую кандидатам переходить сейчас в рискованные сферы деятельности. Тем, кто находится в активном поиске работы, советую быстрее принимать предложения. Но прежде следует собрать инсайты, используя свои деловые связи, поговорить с экспертами. Важно понять, какова финансовая устойчивость компании, перспективы, возможные сложности. Соберите собственный портфолио с информацией о компании», — добавила Забазарных.

Санкции США и ЕС российскую фармотрасль не затронули. Иностранные фармкомпании сообщают, что не собираются приостанавливать деятельность в России. Но компании могут начать избавляться от слабых сотрудников и удерживать лучших, уверена основатель ресурса Pharma&Medical Recruitment Наталия Каширина. Как следствие, конкуренция среди соискателей вырастет.

«Чтобы быть конкурентоспособным, нужно вкладываться в себя с точки зрения обучения. Думайте о будущем. Получайте новые знания и компетенции. Смотрите, как меняется рынок, чтобы понимать, в какую сторону стоит двигаться», — советует эксперт.

Наталья Маскина

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