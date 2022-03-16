Компания «Такеда» в России работает в штатном режиме

Компания «Такеда» в официальном пресс-релизе сообщила, что продолжает поддерживать пациентов в России и «делает все необходимое для бесперебойных поставок лекарственных препаратов, в которых они нуждаются».

Сейчас операционная деятельность компании в России, а также работа завода «Такеда» в Ярославле осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении.

«Здоровье, а иногда и жизнь пациентов зависят от наших лекарственных препаратов и терапии. Нам важно оказывать поддержку пациентам, где бы они ни находились. Мы остаемся верны корпоративным принципам, что в текущих условиях приобретает особую важность. Работа нашего завода в Ярославле крайне важна для реализации миссии по обеспечению пациентов препаратами, которые им необходимы», – сказала президент «Такеда Россия» Елена Карташева.

«Такеда» следит за развитием текущей ситуации и будет действовать, сохраняя верность своим принципам», – отмечается в пресс-релизе.

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG объявил о приостановке рекламной деятельности и инвестиционных проектов в России и Белоруссии. При этом он продолжит поставки основных товаров для сельского хозяйства и здравоохранения.

Американская фармацевтическая компания Pfizer также проинформировала о приостановке запланированных инвестиций в России. Она продолжит поставлять в Российскую Федерацию медикаменты.

Крупнейшие фармацевтические компании из США и других стран заявили, что продолжат производство и реализацию своей продукции в Российской Федерации.

gxpnews