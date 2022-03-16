Минздрав опроверг приостановку иностранными компаниями исследований лекарств

Минздрав сообщил, что иностранные компании не приостанавливали исследования лекарств в России. Испытания продолжаются в соответствии с протоколами, заверили в ведомстве.

Иностранные фармацевтические компании не подавали запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов в России. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава.

«Клинические исследования лекарственных препаратов на территории нашей страны продолжаются в соответствии с протоколами. На данный момент со стороны иностранных фармацевтических компаний не поступало запросов на досрочное прекращение проводимых клинических исследований», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава добавили, что подача и прием заявлений на получение разрешений на проведение исследований, а также выдача разрешений на ввоз в страну лекарственных средств, предназначенных для испытаний, происходят в штатном режиме.

Ранее «Известия» со ссылкой на представителей фармотрасли сообщили, что российские ученые столкнулись со сложностями в проведении клинических исследований новых зарубежных лекарств, которые планировалось выпустить на отечественный рынок.

Накануне 15 марта американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что больше не будет инициировать новые клинические испытания в стране, а также прекратит набор новых пациентов в текущие исследования.

Артем Косенок

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