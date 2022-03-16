Bayer сообщила о приостановке инвестиций в Россию

Bayer сообщила, что продолжит поставлять в Россию и Белоруссию лекарственные средства по этическим соображениям. Но приостановит рекламные кампании, а также остановит инвестиции.

Немецкая фармацевтическая компания Bayer продолжит поставлять в Россию и Белоруссию лекарственные средства по этическим соображениям. Но компания приостановит рекламные кампании, а также не будет инвестировать в страну, рассказали «ФВ» в российском представительстве компании.

«Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции. Bayer приостанавливает активности, направленные на рекламу, и не готов запускать новые проекты, в том числе требующие инвестиций. При этом наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России», — отметил генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ, генеральный директор АО «Байер» Нильс Хессманн.

Накануне 14 марта американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что продолжит поставлять препараты в Россию. Но при этом она прекратит испытания и набор пациентов в стране, а также приостановит инвестиции в производственные мощности.

Ранее о приостановке рекламных кампаний в России также сообщила британская фармкомпания GSK.

Артем Косенок

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