«Р-Фарм» подала заявку на регистрацию вакцины «Р-Кови» против СOVID-19

«Р-Фарм» подала документы на регистрацию вакцины против СOVID-19. Компания-производитель заключила соглашение с фармкомпанией AstraZeneca о производстве в России вакцины против коронавирусной инфекции в июле 2020 года. Вакцина под названием «Р-Кови» производилась исключительно для экспорта.

Минздрав начал процедуру регистрации вакцины против СOVID-19. Документы подала компания «Р-Фарм». Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств. По документам препарат планируется зарегистрировать с торговым названием «Р-Кови», в виде раствора для внутримышечного введения.

Ранее «Р-Фарм» сообщала, что планирует выпускать вакцину только для экспорта. Тогда речь шла о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. В рамках договора компания должна была осуществлять экспорт вакцины в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Европу.

В конце 2021 года в России завершилось испытание вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции AZD1222 от AstraZeneca.

Также в мае текущего года должно быть закончено исследование комбинации препаратов AZD1222 + «Спутник Лайт». В протоколе исследования указано, что комбинация вакцин вводится по схеме «гетерологичный прайм-буст».

Напомним, что в России на начало марта 2022 года зарегистрировано семь вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Помимо «Р-Кови» одобрения Минздрава ждут еще две вакцины: «Конвасэл» от ФМБА и «Конвидеция», разработанная китайским производителем CanSinoBiologics. Документы на регистрацию последней, подал «НПО Петровакс Фарм» еще в 2020 году.

Вероника Догузова

pharmvestnik