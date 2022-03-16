«Круг добра» объявил о закупке лекарств до II квартала 2023 года

«Круг добра» решил закупить лекарства на период до II квартала 2023 года включительно. Также фонд обратился к поставщикам с просьбой сохранить прежние цены на препараты.

Экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение об организации закупок лекарств для детей до II квартала 2023 года включительно. Также поставщиков попросили сохранить прежние цены на препараты. Соответствующее обращение за подписью председателя правления фонда Александра Ткаченко было направлено участникам фармрынка, сообщается на сайте организации.

«Фонд «Круг добра» делает все возможное для снижения рисков перебоев в поставках лекарственных препаратов. С целью недопущения прерывания поставок экспертный совет принял решение о незамедлительной организации закупок на период до II квартала 2023 года включительно. Это решение открывает возможность для срочных переговоров с фармкомпаниями и оперативного заключения контрактов без дополнительных согласований», — говорится в обращении.

В фонде подчеркнули, что в сложившейся экономической ситуации тяжелобольные дети — одна из самых уязвимых категорий. Для них непрерывность терапии и стабильность поставок лекарственных препаратов без преувеличения вопрос жизни. «Круг добра» совместно с представителями российского фармрынка разрабатывает меры по стабилизации ситуации с поставками препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями.

Ранее в начале марта «Круг добра» обратился с просьбой к поставщикам найти альтернативу доставки лекарств авиасообщением. Сообщалось, что участники фармрынка рассматривают все варианты: от наземного транспорта до альтернативных авиамаршрутов.

В январе правительство расширило возможности закупок лекарств для «Круга добра». Премьер Михаил Мишустин подписал постановление № 14, согласно которому для подопечных фонда разрешено закупать зарегистрированные в России препараты до их ввода в гражданский оборот.

Артем Косенок

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