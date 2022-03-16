Аптечные ассоциации отрицают дефицит импортных лекарств

Отсутствие препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы с МНН левотироксин натрия связано с ажиотажным спросом. По данным Росздравнадзора, в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок препарата, что покрывает годовую потребность страны. При этом в службе указали на временные трудности с внутренней логистикой между дистрибьюторами и аптеками.

Росздравнадзор провел рабочее совещание с крупнейшими дистрибьюторами и производителями лекарственных препаратов. Они заверили, что левотироксин натрия производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом. Отсутствие препарата в аптеках связано с ажиотажным спросом, который вырос за последний месяц в 5—10 раз. «Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

По данным службы, общий годовой объем потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 млн упаковок. По состоянию на 15 марта 2022 года в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок препарата, что покрывает годовую потребность страны.

Производители, дистрибьюторы и аптечные сети сообщили, что работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен.

По поручению министра здравоохранения рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьюторами лекарств по вопросу бесперебойного лекобеспечения будут проходить еженедельно.

Ринат Васбеев

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