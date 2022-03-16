Аптечные ассоциации отрицают дефицит импортных лекарств

В России нет дефицита импортных лекарств, заявили аптечные ассоциации. Отсутствие каких-либо препаратов является временным и связано с ажиотажным спросом. Эксперты также назвали цифры по зависимости страны от зарубежных препаратов.

В России нет дефицита импортных лекарств. Отсутствие каких-либо препаратов является временным и связано с ажиотажным спросом. Об этом представители аптечных ассоциаций заявили на пресс-конференции ОСН, передает корреспондент «ФВ».

«Никакого дефицита импортных препаратов на сегодняшний день нет <…> На складах и в пути к нам находится достаточно большое количество товара. Он будет, никуда не денется, никто нам не отказывал», — отметила директор СРО «Ассоциация независимых аптек» и глава Альянса фармассоциаций Виктория Преснякова. По ее словам, отсутствие таких лекарств связано только с неожиданно повышенным спросом, а для отлаживания системы поставок просто необходимо время. Она также отметила, что в стране нет и дефицита отечественных товаров.

Исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева озвучила аналогичную позицию: отсутствие импортных товаров в аптеках обусловлено только тем, что покупатели начали закупать лекарства «за много впрок». По ее словам, потребительское поведение по сути сломало всю логистическую цепь своим ажиотажем. Игнатьева отметила, что понимает беспокойство обычных граждан. Но часть этого спроса относится и к тем, кто решил нажиться на пациентах и сейчас продает отсутствующие в аптеках лекарства в социальных сетях.

Эксперт также привела конкретные данные зависимости России от импорта. По ее словам, на протяжении последних 10 лет на территории России в упаковках производится и потребляется около 65% лекарств — это препараты, производимые на локальном рынке страны. Большую зависимость от импорта Россия, как и другие государства, ощущает по отношению к сырью. Это около 90%, отметила Игнатьева. При этом, несмотря на то, что большая часть потребляемых лекарств производится в России, в денежном эквиваленте тенденция обратная — около 65-70% своих средств россияне при обычных условиях тратили на иностранные лекарства.

Руслан Мавлиханов

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