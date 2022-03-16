В 2021 году на рынок вышло более 40 лекарств с новыми МНН

Рынок лончей в стоимостном выражении в ушедшем году составил более 10 млрд руб. За последние годы лончи впервые достигли такого объема. Фармкомпании вывели на рынок 43 лекарства с новыми МНН.
На фармрынок в 2021 году вышло 43 препарата* с новыми МНН, ранее зарегистрированных в России. Объем продаж – более 10 млрд руб., свидетельствуют данные AlphaRM. В натуральном выражении рынок лончей – около 385,5 тыс. упаковок.
В условиях пандемии большая часть лекарств от COVID-19 в 2021 году выведены на рынок в соответствии с постановлением правительства № 441 от 03.04.2020 . Это позволило сократить процесс регистрации препаратов в стране. Эти лекарства, обращавшиеся в прошлом году на рынке, но не прошедшие регистрацию в стране, мы рассматриваем отдельно. Закупки лекарств по спецразрешению неординарное явление на рынке и, по сути, не лонч препарата.
В целом в 2021 году на российском фармрынке было 66 новых МНН. Из них 23 препарата не зарегистрированы, остальные 43 МНН одобрены в России. Объем рынка всех (включая незарегистрированные) новых препаратов составил около 512 тыс. упаковок на сумму более 17 млрд руб. Из них более 60% (10 млрд руб.) приходится на зарегистрированные лекарства. В натуральном выражении рынок новых зарегистрированных препаратов составил в 2021 году 385,5 тыс. упаковок, незарегистрированных около 127 тыс. упаковок.
Источник: AlphaRM
Доля лончей в сегментах
Такого стоимостного объема – 10 млрд руб. – за последние годы лончи достигли впервые.
Из-за высокой стоимости закупленных в ушедшем году препаратов, госсегмент превалирует на рынке новых лекарств. Максимальная доля новинок – в сегменте регионального льготного обеспечения, а именно 88,7% в стоимостном выражении. По количеству новых МНН региональная льгота не первая – 14 новых МНН.
Доля лончей в госпитальном секторе – всего 7,9% в рублях, но количество новинок здесь уже 29. Аптечный рынок, занимая всего 2,1% в стоимостном выражении, по количеству лончей превосходит все остальные сегменты рынка. На аптечные полки в 2021 году поступило 30 новых лекарств.
В натуральном выражении более всего новых лекарств реализовано в аптеках 84,1%. На больницы и региональную льготу пришлось по 6,5% в упаковках.
Источник: AlphaRM
Цена лонча
Средняя стоимость упаковки, лонч которых прошел в 2021 году, составляла около 26 тыс. руб. Цены сильно разнятся. Стоимость одной упаковки двух, из представленных в прошлом году препаратов, превышает 1 млн руб., но есть среди лончей лекарства в ценовой категории от 200 до 1000 руб. Одной из самых дорогостоящих новинок оказался противоопухолевый препарат для лечения диффузной B-крупноклеточной лимфомы (ДBКЛ) – первый в своем классе конъюгат антитела к CD79b «Полайви» (МНН полатузумаб ведотин).
Еще одно лекарство для лечения редкого заболевания – наследственного ангионевротического отека – «Такзайро» (МНН ланаделумаб), закупалось в региональной льготе по средней цене 1,1 млн руб. за упаковку.
Максимальное количество новых препаратов представлено в категории цен от 1 тыс. до 10 тыс. руб. – 16 МНН. В диапазонах от 200 до 1000 руб. и от 10 тыс. до 50 тыс. руб. – по 8 МНН.
Источник: AlphaRM
Успешные новинки
Львиная доля новинок на рынке (83,9%) в стоимостном выражении занимает группа M5 – прочие препараты для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата по классификации EphMRA. Лидерство группе обеспечило единственное лекарство –– рисдиплам (бренд «Эврисди») от компании Roche, предназначенное для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
На втором месте группа J6 – иммунные сыворотки и гамма-глобулины. Сюда вошел препарат иммуноглобулин человека против COVID-19. Семь новинок появилось среди противоопухолевых препаратов, на них приходится 3,6% рынка всех новых лекарств в денежном выражении.
|
ТОР5 терапевтических групп на рынке новых лекарств в 2021 году
|
Рейтинг
|
EphMRA-группа второго уровня
|
Количество МНН
|
Доля в общем объеме продаж новых лекарств, %
|
1
|
M5 – прочие препараты для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата
|
1
|
83,9
|
2
|
J6 – иммунные сыворотки и гамма-глобулины
|
1
|
3,7
|
3
|
L1 – противоопухолевые
|
7
|
3,6
|
4
|
B6 – прочие гематологические препараты
|
1
|
1,9
|
5
|
N7 – прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы
|
4
|
1,8
|
Источник: AlphaRM
Рисдиплам стал лидером среди МНН. В 2021 году было закуплено 12,5 тыс. упаковок препарата на сумму более 8 млрд руб. Этот препарат государство закупает в основном для лечения подопечных фонда «Круг добра» со спинальной мышечной атрофией. С 2022 года рисдиплам включен в ЖНВЛП, в январе текущего года зарегистрирована предельная цена на лекарство – 605,6 тыс. руб. за упаковку. По данным AlphaRM, препарат в ушедшем году (до регистрации цены) закупался по цене близкой к 700 тыс. руб.
Одна новинка из первой десятки рейтинга лончей предназначена для терапии COVID-19. Это иммуноглобулин человека против COVID-19 от компании «Нацимбио» под названием «Ковид-глобулин». Лекарство закупали в стационарах для лечения больных коронавирусом. Более 90% закупок препарата совершались именно в этом сегменте.
Из представленных в 2021 году препаратов – пять моноклональных антител. Четыре из них вошли в ТОР10. Третью позицию занимает моноклональное антитело изатуксимаб (бренд «Сарклиза») производства Sanofi. Лекарство применяется для лечения множественной миеломы.
На десятом месте новинка от компании «Авексима» с комбинированным составом гидрокортизон+метронидазол+натамицин+хлорамфеникол (бренд «Таржифорт»). Лекарство для интравагинального введения предназначено для лечения вагинитов. В 2021 году его продажи были исключительно в аптечном сегменте.
Большая часть препаратов, представленных на рынке в ушедшем году, были зарегистрированы годом ранее – в 2020 году. Несколько лекарств получили регистрационные удостоверения еще раньше – два или три года назад. Лишь 11 из них Минздрав одобрил в том же году, в котором они вышли на рынок, то есть в 2021 году.
|
ТОР10 лончей на российском фармрынке в стоимостном выражении в 2021 году
|
Рейтинг
|
МНН
|
Показания
|
Торговая марка
|
Дата регистрации в России
|
Одобрение FDA
|
Доля в общем объеме продаж новых ЛП, %
|
На рынке РФ
|
Оранжевая книга FDA (одобренные лекарственные средства с оценкой терапевтической эквивалентности)
|
1
|
Рисдиплам
|
СМА
|
Эврисди (Roche)
|
Evrysdi (Genentech Inc)
|
26.11.2020
|
07.08.2020
|
80,0
|
2
|
Иммуноглобулин человека против COVID-19
|
COVID-19
|
Ковид-глобулин («Нацимбио»)
|
—
|
31.03.2021
|
—
|
3,5
|
3
|
Изатуксимаб
|
Множественная миелома
|
Сарклиза (Sanofi)
|
—
|
27.08.2020
|
—
|
2,1
|
4
|
Ланаделумаб
|
Наследственный ангионевротический отек (НАО)
|
Такзайро (Takeda)
|
—
|
25.03.2021
|
—
|
1,8
|
5
|
Сипонимод
|
Рассеянный склероз
|
Кайендра (Novartis)
|
Mayzent (Novartis)
|
21.12.2020
|
26.03.2019
|
1,6
|
6
|
Бролуцизумаб
|
Неоваскулярная (влажная) возрастная макулярная дегенерация (нВМД)
|
Визкью (Novartis)
|
—
|
24.11.2020
|
—
|
0,9
|
7
|
Полатузумаб ведотин
|
Рецидивирующая/рефрактерная диффузная В-крупноклеточная лимфома (в комбинации с бендамустином и ритуксимабом)
|
Полайви (Roche)
|
—
|
24.11.2020
|
—
|
0,7
|
8
|
Биапенем
|
Антибиотик-карбапенем
|
Бианем-АФ (АлФарма)
|
—
|
24.06.2021
|
—
|
0,7
|
9
|
Тирофибан
|
Антиагрегантное средство
|
Агграстат (Евросервис)
|
Aggrastat (Medicure International Inc)
|
06.07.2020
|
14.05.1998
|
0,5
|
10
|
Гидрокортизон+Метронидазол+Натамицин+Хлорамфеникол
|
Противомикробное средство комбинированное
|
Таржифорт (Авексима)
|
—
|
02.06.2020
|
—
|
0,5
|
Источник: AlphaRM, ГРЛС, Оранжевая книга FDA
Лидирующие компании
В ушедшем году насчитывалось 30 компаний, которые вывели на рынок свои препараты. Лидером среди них стала корпорация Roche. Доля лончей компании среди новых препаратов почти 85% в стоимостном выражении. В прошлом году на рынке компания представила три новинки. Почти весь объем в рублях (99%) среди новых препаратов Roche занимает рисдиплам (бренд «Эврисди») для лечения СМА.
«Нацимбио» занимает вторую позицию в рейтинге с новым иммуноглобулином человека против COVID-19 (бренд «Ковид-глобулин»). Novartis на третьей строчке с четырьмя лончами. Большая часть (59% в рублях) среди новинок компании приходится на препарат сипонимод при рассеянном склерозе. Сипонимод в России зарегистрирован под торговым названием «Кайендра». Американский регулятор FDA одобрил данный препарат в 2019 году под наименованием Mayzent.
Sanofi в прошлом году представила на рынке три препарата. Важнейший из них изатуксимаб (бренд «Сарклиза»), который занимает долю среди трех лончей компании равную 93,4%.
В рейтинге четыре участника из десяти – отечественные компании.
На рынке лончей преобладают лекарства зарубежного производства – их около 94%. Российские препараты занимают почти 6% в рублях. Если рассматривать рынок в натуральном выражении, то тут доминирование импортных лекарств не так сильно выражено. Российских здесь 41%, зарубежных 59% в упаковках.
|
ТОР10 корпораций с наиболее успешными лончами в стоимостном выражении в 2021 году
|
Рейтинг
|
Корпорация
|
Количество торговых марок
|
Доля в общем объеме продаж новых лекарств, %
|
1
|
Roche
|
3
|
84,6
|
2
|
Нацимбио
|
1
|
3,7
|
3
|
Novartis
|
4
|
2,8
|
4
|
Sanofi
|
3
|
2,3
|
5
|
Takeda
|
1
|
1,9
|
6
|
Pfizer
|
4
|
1,0
|
7
|
АлФарма ООО
|
1
|
0,7
|
8
|
Евросервис
|
1
|
0,6
|
9
|
Авексима
|
1
|
0,5
|
10
|
Bosnalijek
|
1
|
0,5
|
Источник: AlphaRM
*Зарегистрированные в России
Вероника Догузова
pharmvestnik