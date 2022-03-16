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В 2021 году на рынок вышло более 40 лекарств с новыми МНН

Рынок лончей в стоимостном выражении в ушедшем году составил более 10 млрд руб. За последние годы лончи впервые достигли такого объема. Фармкомпании вывели на рынок 43 лекарства с  новыми МНН.

На фармрынок в 2021 году вышло 43 препарата* с  новыми МНН, ранее зарегистрированных в России. Объем продаж – более 10 млрд руб., свидетельствуют данные AlphaRM. В натуральном выражении рынок лончей – около 385,5 тыс. упаковок.

В условиях пандемии большая часть лекарств от COVID-19 в 2021 году выведены на рынок в соответствии с постановлением  правительства № 441 от 03.04.2020 . Это позволило сократить процесс регистрации препаратов в стране. Эти лекарства, обращавшиеся в прошлом году на рынке, но не прошедшие регистрацию в стране, мы рассматриваем отдельно.  Закупки лекарств по спецразрешению неординарное явление на рынке и, по сути, не лонч препарата.

В целом в 2021 году на российском фармрынке было 66 новых МНН. Из них 23 препарата не зарегистрированы, остальные 43 МНН одобрены в России. Объем рынка всех (включая незарегистрированные) новых препаратов составил около 512 тыс. упаковок на сумму более 17 млрд руб. Из них более 60% (10 млрд руб.) приходится на зарегистрированные лекарства. В натуральном выражении рынок новых зарегистрированных препаратов составил в 2021 году 385,5 тыс. упаковок, незарегистрированных около 127 тыс. упаковок.

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Источник: AlphaRM

Доля лончей в сегментах

Такого стоимостного объема – 10 млрд руб. – за последние годы лончи достигли впервые.

Из-за высокой стоимости закупленных в ушедшем году препаратов, госсегмент превалирует на рынке новых лекарств. Максимальная доля новинок – в сегменте регионального льготного обеспечения, а именно 88,7% в стоимостном выражении. По количеству новых МНН региональная льгота не первая – 14 новых МНН. 

Доля лончей в госпитальном секторе – всего 7,9% в рублях, но количество новинок здесь уже 29. Аптечный рынок, занимая всего 2,1% в стоимостном выражении, по количеству лончей превосходит все остальные сегменты рынка. На аптечные полки в 2021 году поступило 30 новых лекарств.

В натуральном выражении более всего новых лекарств реализовано в аптеках 84,1%. На больницы и региональную льготу пришлось по 6,5% в упаковках.

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Источник: AlphaRM

Цена лонча

Средняя стоимость упаковки, лонч которых прошел в 2021 году, составляла около 26 тыс. руб. Цены сильно разнятся. Стоимость одной упаковки двух, из представленных в прошлом году препаратов, превышает 1 млн руб., но есть среди лончей лекарства в ценовой категории от 200 до 1000 руб. Одной из самых дорогостоящих новинок оказался противоопухолевый препарат для лечения диффузной B-крупноклеточной лимфомы (ДBКЛ) – первый в своем классе конъюгат антитела к CD79b «Полайви» (МНН полатузумаб ведотин).

Еще одно лекарство для  лечения редкого заболевания – наследственного ангионевротического отека – «Такзайро» (МНН ланаделумаб), закупалось в региональной льготе по средней цене 1,1 млн руб. за упаковку.

Максимальное количество новых препаратов представлено в категории цен от 1 тыс. до 10 тыс. руб. – 16 МНН. В диапазонах от 200 до 1000 руб. и от 10 тыс. до 50 тыс. руб. – по 8 МНН.

 

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Источник: AlphaRM

Успешные новинки

Львиная доля новинок на рынке (83,9%) в стоимостном выражении занимает группа M5 –  прочие препараты для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата по классификации EphMRAЛидерство группе обеспечило единственное лекарство –– рисдиплам (бренд «Эврисди») от компании Roche, предназначенное для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

На втором месте группа J6 – иммунные сыворотки и гамма-глобулины. Сюда вошел препарат иммуноглобулин человека против COVID-19. Семь новинок появилось среди противоопухолевых препаратов, на них приходится 3,6% рынка всех новых лекарств в денежном выражении.

ТОР5 терапевтических групп на рынке новых лекарств в 2021 году

Рейтинг

EphMRA-группа второго уровня

Количество МНН

Доля в общем объеме продаж новых лекарств, %

1

M5 – прочие препараты для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата

1

83,9

2

J6 – иммунные сыворотки и гамма-глобулины

1

3,7

3

L1 – противоопухолевые

7

3,6

4

B6 – прочие гематологические препараты

1

1,9

5

N7 – прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы

4

1,8

Источник: AlphaRM

Рисдиплам стал лидером среди МНН. В 2021 году было закуплено 12,5 тыс. упаковок препарата на сумму более 8 млрд руб.  Этот препарат государство закупает в основном для лечения подопечных фонда «Круг добра» со спинальной мышечной атрофией. С 2022 года рисдиплам включен в ЖНВЛП, в январе текущего года зарегистрирована предельная цена на лекарство – 605,6 тыс. руб. за упаковку. По данным AlphaRM, препарат в ушедшем году (до регистрации цены) закупался по цене близкой к 700 тыс. руб. 

Одна новинка из первой десятки рейтинга лончей предназначена для терапии COVID-19. Это иммуноглобулин человека против COVID-19 от компании «Нацимбио» под названием «Ковид-глобулин». Лекарство закупали в стационарах для лечения больных коронавирусом. Более 90% закупок препарата совершались именно в этом сегменте.

Из представленных в 2021 году препаратов – пять  моноклональных антител. Четыре из них вошли в ТОР10. Третью позицию занимает моноклональное антитело изатуксимаб (бренд «Сарклиза») производства Sanofi. Лекарство применяется для лечения  множественной миеломы.

На десятом месте новинка от компании «Авексима» с комбинированным составом гидрокортизон+метронидазол+натамицин+хлорамфеникол  (бренд «Таржифорт»). Лекарство для интравагинального введения предназначено для лечения вагинитов. В 2021 году его продажи были исключительно в аптечном сегменте. 

Большая часть препаратов, представленных на рынке в ушедшем году, были зарегистрированы годом ранее – в 2020 году. Несколько лекарств получили регистрационные удостоверения еще раньше – два или три года назад. Лишь 11 из них Минздрав одобрил в том же году, в котором они вышли на рынок, то есть в 2021 году.

ТОР10 лончей на российском фармрынке в стоимостном выражении в 2021 году

Рейтинг

МНН

Показания

Торговая марка

Дата регистрации в России

Одобрение FDA

Доля в общем объеме продаж новых ЛП, %

На рынке РФ

Оранжевая книга FDA (одобренные лекарственные средства с оценкой терапевтической эквивалентности)

1

Рисдиплам

СМА

Эврисди (Roche)

Evrysdi (Genentech Inc)

26.11.2020

07.08.2020

80,0

2

Иммуноглобулин человека против COVID-19

COVID-19

Ковид-глобулин («Нацимбио»)

31.03.2021

3,5

3

Изатуксимаб

Множественная миелома

Сарклиза (Sanofi)

27.08.2020

2,1

4

Ланаделумаб

Наследственный ангионевротический отек (НАО)

Такзайро (Takeda)

25.03.2021

1,8

5

Сипонимод

Рассеянный склероз

Кайендра (Novartis)

Mayzent  (Novartis)

21.12.2020

26.03.2019

1,6

6

Бролуцизумаб

Неоваскулярная (влажная) возрастная макулярная дегенерация  (нВМД)

Визкью (Novartis)

24.11.2020

0,9

7

Полатузумаб ведотин

Рецидивирующая/рефрактерная диффузная В-крупноклеточная лимфома (в комбинации с бендамустином и ритуксимабом)

Полайви (Roche)

24.11.2020

0,7

8

Биапенем

Антибиотик-карбапенем

Бианем-АФ (АлФарма)

24.06.2021

0,7

9

Тирофибан

Антиагрегантное средство

Агграстат (Евросервис)

Aggrastat (Medicure International Inc)

06.07.2020

14.05.1998

0,5

10

Гидрокортизон+Метронидазол+Натамицин+Хлорамфеникол

Противомикробное средство комбинированное

Таржифорт (Авексима)

02.06.2020

0,5

Источник: AlphaRM, ГРЛС, Оранжевая книга FDA

Лидирующие компании

В ушедшем году насчитывалось 30 компаний, которые вывели на рынок свои препараты. Лидером среди них стала корпорация  Roche. Доля лончей  компании среди новых препаратов почти 85% в стоимостном выражении. В прошлом году на рынке компания представила три новинки. Почти весь объем в рублях (99%) среди  новых препаратов Roche занимает рисдиплам (бренд «Эврисди») для лечения СМА.

«Нацимбио» занимает вторую позицию в рейтинге с новым иммуноглобулином человека против COVID-19 (бренд «Ковид-глобулин»). Novartis на третьей строчке с четырьмя лончами. Большая часть (59% в рублях) среди новинок компании приходится на препарат сипонимод при рассеянном склерозе. Сипонимод в России зарегистрирован под торговым названием «Кайендра». Американский регулятор FDA одобрил данный препарат в 2019 году под наименованием Mayzent.

Sanofi в прошлом году представила на рынке три препарата. Важнейший из них изатуксимаб (бренд «Сарклиза»), который занимает долю среди трех лончей компании равную 93,4%.

В рейтинге четыре участника из десяти – отечественные компании.

На рынке лончей преобладают лекарства зарубежного производства – их около 94%. Российские препараты занимают почти 6% в рублях. Если рассматривать рынок в натуральном выражении, то тут доминирование импортных лекарств не так сильно выражено. Российских здесь 41%, зарубежных 59% в упаковках.

ТОР10 корпораций с наиболее успешными лончами в стоимостном выражении в 2021 году

Рейтинг

Корпорация

Количество торговых марок

Доля в общем объеме продаж новых лекарств, %

1

Roche

3

84,6

2

Нацимбио

1

3,7

3

Novartis

4

2,8

4

Sanofi

3

2,3

5

Takeda

1

1,9

6

Pfizer

4

1,0

7

АлФарма ООО

1

0,7

8

Евросервис

1

0,6

9

Авексима

1

0,5

10

Bosnalijek

1

0,5

Источник: AlphaRM

*Зарегистрированные в России

Вероника Догузова
pharmvestnik

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16 марта, 2022 | Просмотров: 70