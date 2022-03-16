Bristol Myers Squibb и Nektar остановят два испытания препарата против меланомы

Bristol Myers Squibb и Nektar решили остановить два испытания препарата bempegaldesleukin. Он не смог достичь первичных конечных точек в одном из исследований.

Компании Bristol Myers Squibb и Nektar Therapeutics заявили, что прекращают два исследования III фазы, в которых оценивалась терапия препаратом bempegaldesleukin в сочетании с «Опдиво».

В первом исследовании bempegaldesleukin испытывался вместе с «Опдиво» в качестве терапии первой линии при ранее не подвергавшейся лечению нерезектабельной или метастатической меланоме. Выяснилось, что испытание не достигло первичных конечных точек выживаемости без прогрессирования заболевания и объективной частоты ответов. Третья точка, общая выживаемость, не достигла границы статистической значимости.

На сновании этих данных компании решили прекратить исследование PIVOT IO-001. Также остановлено было исследование PIVOT-12, в котором bempegaldesleukin испытывался у пациентов с высоким риском рецидива после полной резекции меланомы. Пациентам обоих исследований будут предоставлены консультации относительно возможных вариантов лечения, также им будет разрешено продолжить лечение при согласовании с лечащим врачом.

Компании заявили, что продолжат четыре других исследования комбинированной терапии против почечно-клеточного рака и рака мочевого пузыря. После объявления о прекращении испытаний акции Nektar Therapeutics упали в цене почти на 43%.

«Являясь лидером в разработке инновационных методов лечения пациентов с раком, мы продолжаем изучать новые стратегии, которые могут расширить возможности лечения большего числа пациентов с запущенными заболеваниями», — заявил старший вице-президент и руководитель отдела развития онкологии Bristol Myers Squibb Джонатан Ченг.

Николай Соколов

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