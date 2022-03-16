Минпромторг смягчит запрет на госзакупки различных медизделий одним лотом

Минпромторг РФ пересмотрит ограничения к формированию лотов при закупках медизделий на рынке госзаказа. В частности, ведомство разрешит объединять разные виды медоборудования в один лот при условии комплексной закупки для оснащения строящихся клиник или отделений, которые еще не получили лицензию на меддеятельность, доукоплектования ранее приобретенных наборов медизделий, а также в случае закупок одноразовых перчаток. Минпромторг РФ пересмотрит ограничения к формированию лотов при закупках медизделий на рынке госзаказа. В частности, ведомство разрешит объединять разные виды медоборудования в один лот при условии комплексной закупки для оснащения строящихся клиник или отделений, которые еще не получили лицензию на меддеятельность, доукоплектования ранее приобретенных наборов медизделий, а также в случае закупок одноразовых перчаток.

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №620 от от 19 апреля 2021 года.

Новая редакция разрешает закупки различных медизделий в одной конкурсной процедуре для оснащения клиник и их подразделений при условии приобретения по перечню стандартов оснащения, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи, до момента получения этими медучреждениями лицензий на меддеятельность.

Помимо этого, планируется снять ограничения с закупки одним лотом или контрактом различных видов процедурных и смотровых перчаток. Также будет разрешено объединение в один тендер медизделий, предназначенных для доукомплектования ранее закупленных наборов медтехники.

Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, анализ правоприменительной практики, проведенный ведомством, показал, что в некоторых случаях положения ПП №620 привели к «нежелательному значительному увеличению общего количества закупочных процедур».

Правительство РФ запретило объединение разных наименований медизделий в один лот или контракт с 1 июля 2021 года. Исключение составили закупки по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), приобретение медоборудования с расходными материалами, предусмотренными производителем, а также закупки малого объема – их максимальная сумма варьируется от 600 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от суммы закупаемого в течение года медоборудования.