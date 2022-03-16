В Санкт-Петербурге утверждено первое обвинительное заключение по делу о хищении онкопрепаратов

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении одной из участниц предполагаемой организованной группы по делу о хищении онкопрепаратов, о котором стало известно в октябре 2020 года. По данным телеканала «Санкт-Петербург», речь идет о Марии Добролеж, начальнице отдела снабжения охранного предприятия ООО «Гарда-эскорт». Ущерб от ее действий следствие оценило в сумму более 4 млн рублей, а всего группа из 16 человек, по версии правоохранительных органов, похитила онкопрепараты общей стоимостью 100 млн рублей. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении одной из участниц предполагаемой организованной группы по делу о хищении онкопрепаратов, о котором стало известно в октябре 2020 года. По данным телеканала «Санкт-Петербург», речь идет о Марии Добролеж, начальнице отдела снабжения охранного предприятия ООО «Гарда-эскорт». Ущерб от ее действий следствие оценило в сумму более 4 млн рублей, а всего группа из 16 человек, по версии правоохранительных органов, похитила онкопрепараты общей стоимостью 100 млн рублей.

Марию Добролеж обвиняют по семи эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), она уже заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, скоро дело будет передано в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. По версии следствия, Добролеж в 2020 году в составе группы похитила препараты, предназначавшиеся для пациентов Городского клинического онкологического диспансера и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

О хищении онкопрепаратов в Санкт-Петербурге на сумму 100 млн рублей стало известно 10 октября 2020 года. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). В Росздравнадзоре отмечали, что деятельность группы носила систематический характер, медработники и перекупщики поддерживали контакты на протяжении длительного времени, а препараты продавались как оптом, так и в розницу с помощью посредников.

Среди лекарств, попавших в поле зрения правоохранительных органов, были Тецентрик (атезолизумаб), Ервой (ипилимумаб), Авегра (бевацизумаб), Цирамза (рамуцирумаб), Таксотер (доцетаксел), Абраксан (паклитаксел), Опдиво (ниволумаб), Китруда (пембролизумаб), Вектибикс (панитумумаб). Они закупались по нацпроекту «Здравоохранение».

В нескольких медучреждениях, в том числе в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова и Городском онкодиспансере, проводились обыски. Помимо украденных препаратов, во время обысков было найдено 30 млн рублей и 100 золотых слитков.

Правоохранители осенью 2020 года задержали 16 человек, среди которых были пятеро медсестер и предполагаемый организатор преступной схемы Сергей Войтович. Последний, как считают следователи, перепродавал лекарственные средства оптом и в розницу.

Обвинительное заключение в отношении Марии Добролеж стало первым в деле о хищении онкопрепаратов. Об актуальном статусе остальных фигурантов и деталях расследования дела пока официально не сообщалось.