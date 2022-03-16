Eli Lilly приостановила инвестиции в российский рынок

Американская Eli Lilly сообщила о приостановке инвестиций в свое развитие на российском рынке, рекламные активности и запуск клинических исследований. Будет прекращен и ввоз в Россию некоторых категорий лекарств. Ранее аналогичное заявление сделала компания Pfizer. Американская Eli Lilly сообщила о приостановке инвестиций в свое развитие на российском рынке, рекламные активности и запуск клинических исследований. Будет прекращен и ввоз в Россию некоторых категорий лекарств. Ранее аналогичное заявление сделала компания Pfizer.

«Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические исследования в России, а также мы прерываем экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать от нас необходимые им лекарства», – говорится в заявлении компании.

На запрос Vademecum о перспективах текущих КИ, проходящих на территории РФ, в Eli Lilly на момент публикации новости не ответили. В России фармкомпания в настоящее время проводит КИ препаратов для терапии рака молочной железы, немелкоклеточного рака легкого, атопического дерматита, системного ювенильного идиопатического артрита и других заболеваний.

Для терапии сахарного диабета в РФ зарегистрированы, например, такие препараты от Eli Lilly, как Базаглар (инсулин гларгин), Хумалог (инсулин лизпро), Хумулин (генно-инженерный инсулин) и другие.

На российском рынке также присутствуют другие импортные инсулины – от датской Novo Nordisk, французской Sanofi и индийской Wockhardt. Российские фармкомпании тоже производят инсулины, в частности компания «Герофарм».

Американская Pfizer 14 марта заявила о прекращении набора пациентов в текущие КИ препаратов компании в России, также она сообщила, что не будет инициировать новые КИ в стране. Все КИ, ведущиеся фармкомпанией в РФ, будут перенесены на ее площадки в других странах.

Немецкая Bayer и французская Sanofi также объявили о прекращении инвестиционных проектов с Россией. «Bayer приостанавливает активности, направленные на рекламу, и не готова запускать новые проекты. При этом наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России», – прокомментировал генеральный директор АО «Байер» в России и СНГ Нильс Хессманн.