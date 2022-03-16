DSM Group: продажи препаратов в РФ к началу марта выросли на 50%

Объем продаж лекарственных средств на девятой неделе 2022 года (28 февраля – 6 марта) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,3% в упаковках и на 123,9% в рублях, следует из отчета DSM Group. Повышенный спрос на лекарства привел к отсутствию в аптеках инсулинов иностранного производства и препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы. Представители фармотрасли утверждают, что угрозы дефектуры препаратов и cубстанций для их изготовления нет. Объем продаж лекарственных средств на девятой неделе 2022 года (28 февраля – 6 марта) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,3% в упаковках и на 123,9% в рублях, следует из отчета DSM Group. Повышенный спрос на лекарства привел к отсутствию в аптеках инсулинов иностранного производства и препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы. Представители фармотрасли утверждают, что угрозы дефектуры препаратов и cубстанций для их изготовления нет.

Объем продаж БАДов на девятой неделе 2022 года увеличился на 53% в упаковках и на 116% – в рублях по сравнению с девятой неделей 2021 года. Аптечные продажи косметики увеличились на 17,5% в упаковках и почти на 55% – в рублях.

В абсолютных величинах рост продаж препаратов на девятой неделе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 928 млн упаковок (+19%), или 270 млрд рублей (+39%); БАДов – 73 млн упаковок (+38%), или 21,5 млрд рублей (+60%); косметики – 27,6 млн упаковок (+18%), или 8,5 млрд рублей (+34%).

По сравнению с восьмой неделей 2022 года объем продаж лекарств на девятой неделе увеличился на 53% в упаковках и на 93% – в рублях. Продажи БАДов за этот период увеличились почти на 44,5% в упаковках и на 76% – в рублях. Аптечные продажи косметики выросли почти на 43% в упаковках и на 74% – в рублях.

Аптечные сети подтвердили рост выручки в начале марта текущего года изданию «Коммерсантъ». Например, у сети «Монастырев.РФ» в офлайн-аптеках выручка выросла вдвое по сравнению с февралем 2022 года, в онлайне – втрое. По словам президента аптечной сети Александра Монастырева, средний чек в офлайне вырос с 700 рублей до 1 тысячи рублей, в онлайне – с 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей.

В начале марта в России резко вырос спрос на инсулины иностранного производства, и пациенты начали выражать беспокойство по поводу возможной дефектуры. С недавнего времени также появляются сообщения о пропаже из аптек иностранных лекарств и их российских аналогов, используемых больными с гипотиреозом. Речь идет о таких препаратах, как Эутирокс от немецкой Merck и L-тироксин от Berlin-Chemie или «Озон фармацевтика».

Представитель Berlin-Chemie сообщил Vademecum, что компания не испытывает трудностей с производством препарата, а его отсутствие в аптеках вызвано ажиотажным спросом. По словам представителя компании, объем продаж L-тироксина в начале года составлял 30 тысяч упаковок, на восьмой неделе 2022 года – 60 тысяч упаковок, на девятой неделе – 235 тысяч упаковок. Представители «Озон фармацевтики» и Merck на момент публикации новости на запрос Vademecum не ответили.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева также подтвердила информацию о росте спроса на препараты. Она отметила, что россияне стали закупать «то количество препаратов, которое не покупали никогда». По словам Игнатьевой, необходимых для удовлетворения спроса запасов товара в логистической цепи нет, что и приводит к пропаже лекарств из аптек. Проблем с производством и ввозом фармсубстанций и препаратов в Россию в настоящее время, по информации Игнатьевой, нет.