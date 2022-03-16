«Круг добра» попросил поставщиков сохранить прежние цены на лекарства для детей

Экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение незамедлительно организовать закупки лекарств для детей до II квартала 2023 года включительно. Это решение открывает возможность для срочных переговоров с фармкомпаниями и оперативного заключения контрактов без дополнительных согласований, сообщается на официальном сайте фонда.

Ведущим участникам фармацевтического рынка было направлено письмо за подписью председателя правления «Круга добра» Александра Ткаченко.

«В сложившейся экономической ситуации тяжелобольные дети – одна из самых уязвимых категорий, для которых непрерывность терапии и стабильность поставок лекарственных препаратов без преувеличения вопрос жизни. Фонд совместно с представителями фармацевтического рынка России разрабатывает меры по стабилизации ситуации с поставками лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями. «Круг добра» проводит консультации со всеми участниками фармрынка. С поставщиками лекарств в том числе ведутся переговоры о возможности оперативного заключения долгосрочных контрактов на поставку для обеспечения детей до середины следующего года. Понимаем всю сложность ситуации на рынке, но в данном случае просим Вас проявить социальную ответственность и учесть социальную значимость данного вопроса и остроту обеспокоенности семей, затронутых проблемой тяжелого заболевания ребенка», – говорится в письме.

«Круг добра» ранее заявил об отсутствии проблем с зарубежными поставщиками лекарств.

gxpnews