Скворцова рассказала Путину о разработке «вирусной триады» против коронавируса

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что в стране была разработана «вирусная триада» против коронавирусной инфекции. В нее входят тест-системы, противовирусный препарат для лечения и профилактическая вакцина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С марта 2020 года российские специалисты разработали целую линейку тестов «АмплиТест», выявляющих разновидности омикрон-штамма коронавируса.

«Это позволяет и эпидемиологическую ситуацию оценивать, и прогнозировать с учетом совершенно иных свойств «омикрона» по сравнению с «дельтой», и делать необходимые расчеты для медицинских организаций», – сказала Скворцова.

По словам главы ФМБА, в декабре 2021 года в России зарегистрировали препарат «Мир». Это первый в мире препарат, который основан на вирусной интерференции. Он выключает один из геномов вируса SARS-Cov-2. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции.

Еще одним зарегистрированным против COVID-19 в России препаратом является «Лейтрагин». Он препятствует развитию цитокинового шторма.

ФМБА в январе 2022 года подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» против коронавирусной инфекции.

gxpnews