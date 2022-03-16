Компания Teva работает в России в стандартном режиме

Международная фармацевтическая компания Teva работает в России в стандартном операционном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Фармацевтическая компания Teva в России сообщает, что в настоящий момент работает в стандартном операционном режиме, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов и выполняя все взятые на себя обязательства», – цитирует издание пресс-службу.

Крупнейшие фармацевтические компании из США и других стран заявили, что продолжат производство и реализацию своей продукции в Российской Федерации.

gxpnews