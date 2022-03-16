Федеральная таможенная служба сообщила о приоритетном оформлении лекарств

Федеральная таможенная служба (ФТС) перешла на усиленный режим работы, чтобы минимизировать негативные последствия санкций против России. Обеспечен первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении продуктов питания, а также лекарственных препаратов, вакцин и средств дезинфекции.

«Основные усилия таможенных органов сосредоточены на ускоренном насыщении российского внутреннего рынка товарами первой необходимости – продовольствием, медицинскими препаратами, технологическим и промышленным оборудованием», – сообщили в пресс-службе ФТС.

Для поддержания стабильности поставок организован ежедневный мониторинг сроков выпуска товаров первой необходимости, проведена соответствующая настройка системы управления рисками. Эти меры позволили ускорить прохождение грузов через границу без снижения эффективности контроля. В результате средний срок выпуска «безрисковой» товарной партии составляет порядка 52 минуты, экспортной товарной партии – 27 минут.

«На уровне правительства РФ, ряда ведомств в оперативном режиме осуществляется выработка решений и нормативной базы по ускорению и упрощению таможенных и других контрольных процедур. ФТС России незамедлительно доводит данные нововведения до территориальных таможенных органов для их практической реализации», – отметил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Российские таможенники активно работают с иностранными таможенными администрациями для наращивания поставок товаров из Ирана, Азербайджана и Турции железнодорожным и морским транспортом. В приоритетах укрепление взаимодействия с Китаем, а также развитие сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами, которые не присоединились к санкциям Запада.

gxpnews