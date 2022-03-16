Минпромторг предложил ввести штрафы за невыполнение минимальной доли закупок медизделий

На общественное обсуждение представили законопроект, который вводит штрафы за нарушение национального режима при проведении закупок. Такой режим предполагает в том числе применение правил «второй лишний» и «третий лишний», а также соблюдение минимальной доли закупок медизделий.

Министерство промышленности и торговли разработало изменения в Кодекс административных правонарушений, которые устанавливают штрафы за нарушение национального режима при проведении закупок. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения вносят в статьи 7.30 и 7.32 КоАП. В каждый пункт статей, который определяет нарушения при проведении закупок, дополняется наказание для госзаказчиков продукции, подпадающей под национальный режим. Такой режим установлен частью 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ‎для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Речь идет о закупках по правилам «второй лишний» и «третий лишний», а также о соблюдении минимальной доли закупок медицинских изделий из России и стран Евразийского экономического союза, которая уже установлена для медицинских изделий.

Размер штрафов варьируется: для должностных лиц — от пяти до 55 тыс. руб., для юридических лиц — от 55 до 550 тыс. руб.

Как указано в пояснительной записке, принятие изменений «позволит усилить ответственность и контроль в целом за всю систему национального режима, предусмотренную в рамках закупочной системы Российской Федерации».

Правительство распространило действие правила «второй лишний» при госзакупках на радиоэлектронные медизделия в сентября 2021 года.

Минимальные доли закупок товаров, в том числе медицинских изделий российского происхождения, были установлены в декабре 2020 года. Требования распространяются в том числе на марлю медицинскую; оборудование для облучения, применяемое в медицинских целях; томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64; маммографы, флюорографы, рентгеновские комплексы; эндоскопические комплексы; томографы магнитно-резонансные; медицинские морозильники; аппараты электрохирургические; аппараты искусственной вентиляции легких и расходные материалы для них.

Маргарита Грошева

pharmvestnik