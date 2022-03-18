Путин поручил главам регионов вести мониторинг розничных цен и наличия лекарств и медизделий

Президент поручил главам регионов принять «исчерпывающие меры» по обеспечению социально-экономической стабильности. В соответствующем указе говорится о необходимости вести мониторинг розничных цен и наличия лекарств и медизделий, а также предпринимать меры, направленные на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров.

Президент Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля. Он поручил главам регионов «с учетом географических особенностей соответствующих территорий» в числе прочего:

проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли;

обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи;

предпринимать дополнительные меры, направленные на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг.

Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения, которые 8 марта утвердил президент. 10 марта правительство подготовило новый пакет мер для поддержки фармацевтической отрасли.

Ринат Васбеев

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