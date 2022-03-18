ВОЗ отложила инспекцию в Россию для одобрения «Спутника V»

Инспекция ВОЗ для проверки российских заводов, на которых выпускают вакцину против COVID-19 «Спутник V», снова отложена. Новые даты в организации не назвали ввиду «нынешней ситуации, включая возможности для полета».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила инспекцию в Россию ввиду «нынешней ситуации, включая возможности для полета». Об этом заявила на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Организация планировала 7 марта приступить к инспекциям, касающимся заявки на включение вакцины «Спутник V» в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в условиях пандемии коронавируса. «Новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно», — сказала Симао (цитата по ТАСС).

В конце января сообщалось, что прибытие специалистов ВОЗ на выпускающие «Спутник V» заводы в России состоится в феврале. Затем визит перенесли на март.

В последний раз специалисты ВОЗ были в России летом 2021 года, тогда они обнаружили нарушения на «Фармстандарт-УфаВИТА», одной из семи площадок по производству «Спутника V». Эксперты выражали обеспокоенность касательно целостности данных и результатов тестов микробиологического мониторинга на производстве, а также качества контроля. Позднее фармкомпания устранила все недочеты, сообщал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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