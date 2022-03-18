Участники рынка выступили против полной отмены маркировки лекарств

Учаcтники рынка сообщают о проблемах, связанных с маркировкой лекарств на фоне экономической ситуации в стране. При этом о полной отмене маркировки речи не идет. В правительстве уже состоялось заседание, на котором обсуждали проблемы и возможные меры поддержки участников рынка.

Полностью отменять маркировку лекарственных препаратов нельзя, так как процесс уже встроен в технологическую и IT цепочку и его отмена потребует больших технических и финансовых затрат. Такое мнение выразила исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова, выступая на конференции «Фармацевтический бизнес в России — 2022», организованной Infor-media.

Аналогичное мнение на конференции выразил и член Комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров. «Не надо отменять маркировку лекарств. Мы долго к этому шли. Я сильно критиковал ЦРПТ, но сегодня их система программного обеспечения работает намного лучше, чем другие», — заявил он.

В Минпромторге также сообщили, что не планируют отменять маркировку товаров, в отношении которых она уже действует в обязательном порядке. Это касается и лекарственных препаратов.

В то же время производители сообщают о возникающих проблемах, связанных с маркировкой. Во-первых, это сырье, так как картон и чернила, используемые для нанесения кодов, доставляются из-за рубежа. Во-вторых, стоимость лекарств на фоне экономической ситуации возрастает, поэтому для препаратов низкого ценового сегмента плата за коды маркировки становится более ощутимой. В связи с этим ассоциация «АПФ» предложила бесплатно предоставлять коды производителям препаратов до 500 руб. Это предложение обсуждалось на заседании с Минпромторгом в начале марта.

Как сообщил Петров, 21 марта на площадке Госдумы пройдут «большие слушания по фарме», где участники рынка смогут рассказать о проблемах и предложениях по их решению.

Фото: Infor-media

Маргарита Грошева

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