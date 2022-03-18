Минпромторг предложил закупать различные медизделия одним лотом

Минпромторг предложил снять запрет закупать различные медизделия одним лотом. В ведомстве считают, что это позволит снизить количество закупочных процедур.

В Минпромторге предложили снять запрет закупать различные медизделия одним лотом. В ведомстве считают, что это позволит снизить количество закупочных процедур. Минпромторг разработал соответствующие изменения в постановление правительства №620 от 19 апреля 2021 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, изменения предусматривают снятие ограничений на объединение в одном лоте медизделий с различными кодами вида по номенклатурной классификации, если их закупают для оснащения медицинских организаций и их структурных подразделений, которые еще не получили лицензию. Также правило распространяется на медизделия, необходимые для доукомплектования ранее закупленных комплектов и в случае закупок одноразовых перчаток.

«Проведенный анализ правоприменительной практики показал, что в отдельных случаях соблюдение положений постановления №620 приводило к некоторому увеличению общего количества закупочных процедур медицинских изделий. Пример: закупка процедурных и смотровых перчаток, которые могут относиться к различным видам медицинских изделий, хотя отличаются одним параметром (процедурные/смотровые, опудренные/неопудренные, стерильные/нестерильные)», — отметили в Минпромторге.

В Постановлении Правительства РФ № 620 от 19.04.2021 сказано, что в одном лоте должен содержаться один вид медицинского изделия, если заказчик не докажет возможность применения предусмотренных исключений. К ним относятся совместное использование «основного» медизделия и расходных материалов к нему (должны быть описаны производителем) и лимиты по начальной максимальной цене контракта (у каждого учреждения свои, но не более 1,5 млн руб.). Как ранее писал «ФВ», документ заставляет заказчиков искусственно дробить закупки. А это в свою очередь ведет к удорожанию медизделий и срывам их поставок. За полгода реализации постановления число закупок выросло в десятки раз. Заказчики не могут формировать лоты, исходя из технологической и функциональной связи товаров.

15 марта Минпромторг предложил также ввести штрафы за невыполнение минимальной доли закупок медизделий. Их размер варьируется для должностных лиц — от пяти до 55 тыс. руб., для юрлиц — от 55 до 550 тыс. руб.

Артем Косенок

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