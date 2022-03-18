Минздрав направил в регионы молнупиравир отечественного производства

Минздрав направил в регионы молнупиравир отечественного производства. Всего будет доставлено более 670 тыс. упаковок.

Минздрав направил в регионы более 670 тыс. упаковок противовирусного препарата молнупиравир отечественного производства. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В нынешней эпидемической обстановке своевременные и перекрывающие потребность поставки молнупиравира являются важным элементом для стабилизации ситуации в субъектах РФ, так как в ряде регионов число пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, продолжает оставаться высоким», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что, несмотря на снижение показателей заболеваемости COVID-19 в мире и в России, число заболевших все еще высоко. В стационарах страны на настоящий момент лечение получают более 85 тыс. человек, более 600 тыс. — амбулаторно. При этом из-за высокой контагиозности подвариант «Омикрона» ВА.2, получивший название «стелс», имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом.

«Хочу подчеркнуть, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, лучше всего использовать это время для ревакцинации», — сказал министр.

На данный момент единственным производителем препарата на основе молекулы миолнупиравира в России является ГК «Промомед». В январе Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование препарата молнупиравир компании «Фармасинтез». Его разработкой занимается компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Ridgeback Biotherapeutics под торговым названием Lagevrio. Заявку от компании MSD на его регистрацию под торговым наименованием «Лагеврио» Минздрав получил в середине февраля. Молнупиравир является противовирусным препаратом прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса. Он предназначен для лечения взрослых пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания COVID-19 и применяется перорально.

В марте ВОЗ добавила молнупиравир в список рекомендаций для лечения COVID-19. Организация советует назначать его только пациентам с нетяжелой формой заболевания с высоким риском госпитализации.

Артем Косенок

pharmvestnik