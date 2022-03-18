Eli Lilly объявила о приостановке экспорта неосновных лекарств

Eli Lilly объявила об изменениях в работе на российском рынке. Компания приостанавливает экспорт неосновных лекарств, инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России. Ранее об изменениях сообщили Pfizer и Bayer.
Eli Lilly приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России. Также прекращается экспорт неосновных лекарств. «Наша деятельность в России теперь направлена только на то, чтобы люди с такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — говорится в заявлении компании.
Прибыль от продаж в России будет направлена организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.
Согласно данным AlphaRM, продажи препаратов Lilly в России в 2021 году составили 14,1 млрд руб. и 2,1 млн упаковок. Из них противоопухолевых лекарств продано на сумму 3,1 млрд руб., препаратов от диабета – на 2,2 млрд руб. Продажи оставшихся препаратов составили 8,7 млрд руб., половина из этой суммы пришлась на барицитиниб, спрос на который вырос из-за COVID-19.
В 2020 году продажи компании были 8,6 млрд руб., из них барицитиниб – 1,22 млрд руб.
|Препараты Lilly, обращавшиеся на рынке в 2021 году, за исключением противоопухолевых и лекарств для лечения диабета
|Названия строк
|Бренд
|Показание
|Продажи в 2021 году, млн руб.
|Продажи в 2021 году, тыс. упак.
|Барицитиниб
|Олумиант
|Ревматоидный артрит, упреждающая противовоспалит. терапия COVID-19
|4386,68
|107,25
|Тадалафил
|Сиалис
|Эректильная дисфункция
|2057,25
|629,33
|Бамланивимаб
|Бамланивимаб
|COVID-19
|842,37
|12,61
|Этесевимаб
|Этесевимаб
|COVID-19
|568,16
|25,38
|Дулоксетин
|Симбалта
|Депрессия
|240,52
|93,01
|Иксекизумаб
|Талс
|Псориаз
|188,32
|3,35
|Атомоксетин
|Страттера
|СДВГ у детей 6 лет и старше, подростков и взрослых
|155,72
|95,98
|Терипаратид
|Форстео
|Остеопороз
|145,79
|7,20
|Оланзапин
|Зипрекса
|Шизофрения
|118,29
|42,61
|Флуоксетин
|Прозак
|Депрессия
|31,86
|70,58
|Источник: AlphaRM
Ранее об изменениях в работе на российском рынке объявили и другие компании. Pfizer прекратит испытания и набор пациентов для них в стране, а также не будет инвестировать в производственные мощности. При этом компания заявила, что продолжит поставлять лекарственные средства в Россию. Bayer сообщила, что не прекратит поставлять в Россию и Белоруссию лекарственные средства по этическим соображениям. Но приостановит рекламные кампании, а также не будет инвестировать. О приостановке рекламных кампаний в России также сообщила британская фармкомпания GSK.
Минздрав сообщил, что иностранные компании не приостанавливали исследования лекарств в России. Испытания продолжаются в соответствии с протоколами, заверили в ведомстве.
Такие компании, как Takeda, Sanofi, Dr. Reddy’s, AstraZeneca, объявили, что продолжат работу на российском рынке.
Ринат Васбеев
Елена Калиновская
pharmvestnik