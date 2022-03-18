Eli Lilly объявила о приостановке экспорта неосновных лекарств

Eli Lilly приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России. Также прекращается экспорт неосновных лекарств. «Наша деятельность в России теперь направлена только на то, чтобы люди с такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — говорится в заявлении компании.

Прибыль от продаж в России будет направлена организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

Согласно данным AlphaRM, продажи препаратов Lilly в России в 2021 году составили 14,1 млрд руб. и 2,1 млн упаковок. Из них противоопухолевых лекарств продано на сумму 3,1 млрд руб., препаратов от диабета – на 2,2 млрд руб. Продажи оставшихся препаратов составили 8,7 млрд руб., половина из этой суммы пришлась на барицитиниб, спрос на который вырос из-за COVID-19.

В 2020 году продажи компании были 8,6 млрд руб., из них барицитиниб – 1,22 млрд руб.

Препараты Lilly, обращавшиеся на рынке в 2021 году, за исключением противоопухолевых и лекарств для лечения диабета Названия строк Бренд Показание Продажи в 2021 году, млн руб. Продажи в 2021 году, тыс. упак. Барицитиниб Олумиант Ревматоидный артрит, упреждающая противовоспалит. терапия COVID-19 4386,68 107,25 Тадалафил Сиалис Эректильная дисфункция 2057,25 629,33 Бамланивимаб Бамланивимаб COVID-19 842,37 12,61 Этесевимаб Этесевимаб COVID-19 568,16 25,38 Дулоксетин Симбалта Депрессия 240,52 93,01 Иксекизумаб Талс Псориаз 188,32 3,35 Атомоксетин Страттера СДВГ у детей 6 лет и старше, подростков и взрослых 155,72 95,98 Терипаратид Форстео Остеопороз 145,79 7,20 Оланзапин Зипрекса Шизофрения 118,29 42,61 Флуоксетин Прозак Депрессия 31,86 70,58 Источник: AlphaRM

Ранее об изменениях в работе на российском рынке объявили и другие компании. Pfizer прекратит испытания и набор пациентов для них в стране, а также не будет инвестировать в производственные мощности. При этом компания заявила, что продолжит поставлять лекарственные средства в Россию. Bayer сообщила, что не прекратит поставлять в Россию и Белоруссию лекарственные средства по этическим соображениям. Но приостановит рекламные кампании, а также не будет инвестировать. О приостановке рекламных кампаний в России также сообщила британская фармкомпания GSK.

Минздрав сообщил, что иностранные компании не приостанавливали исследования лекарств в России. Испытания продолжаются в соответствии с протоколами, заверили в ведомстве.

Такие компании, как Takeda, Sanofi, Dr. Reddy’s, AstraZeneca, объявили, что продолжат работу на российском рынке.

Ринат Васбеев

Елена Калиновская

pharmvestnik