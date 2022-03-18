Президент призвал исключить ручное вмешательство в регулирование цен на лекарства

Президент призвал правительство и региональные власти исключить ручное вмешательство в регулирование цен. А также оперативно решить логистические проблемы.

Правительство и региональные власти должны исключить ручное вмешательство в регулирование цен, а также оперативно решить логистические проблемы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России. В нем приняли участие члены правительства и главы регионов.

«Важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего, имею в виду товары первой необходимости – лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен. Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен», — подчеркнул президент.

16 марта президент подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». В частности, он поручил главам регионов «с учетом географических особенностей соответствующих территорий» проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.

Артем Косенок

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