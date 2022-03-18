Merck&Co объявила о прекращении дальнейших инвестиций в Россию

Фармацевтическая компания Merck&Co (MSD за пределами США и Канады) в среду, 16 марта, заявила, что не будет делать дальнейших инвестиций в Россию, но продолжит поставлять в страну жизненно важные лекарства и вакцины. Об этом сообщило агентство Reuters.

Merck присоединяется к растущему списку производителей лекарств, включая Pfizer, Eli Lilly, Novartis и Abbvie, которые приостанавливают инвестиции или сокращают свой бизнес в России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

Merck заявила, что поставит 135 000 курсов своего лекарства от COVID-19, молнупиравира, на Украину в соответствии с соглашением о поставках с правительством.

По словам представителя Merck, у компании нет научно-исследовательских или производственных мощностей в России.

gxpnews