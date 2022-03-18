Компания Novartis заявила о приостановке коммерческой деятельности в РФ

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на заявление компании.

При этом завод компании в Санкт-Петербурге продолжит производство медикаментов для российского рынка. На этом предприятии работает около двух тысяч человек.

Novartis присоединилась к растущему списку производителей лекарств, включая компании Pfizer, Eli Lilly, Merck и AbbVie, которые приостановили инвестиции или сократили свой бизнес в России из-за проведения военной операции РФ на Украине.

gxpnews