Sartorius продолжает деятельность в России

Концерн Sartorius сообщает о продолжении полноценного функционирования своих подразделений в России.

Кратковременная пауза в размещении новых заказов была вызвана необходимостью анализа актуальных цепочек поставок и организации более эффективной работы в новых условиях. Нашей главной целью, как Вашего делового партнера, является поддержание поставок продукции, необходимой для обеспечения бесперебойной работы производства. Несмотря на имеющиеся сложности в логистике для всех отраслей, в настоящий момент концерн выполняет все свои обязательства по текущим и новым проектам, сервисной и гарантийной поддержке, оставаясь надёжным партнёром для своих клиентов.

Мы следим за изменением ситуации на ежедневной основе и оперативно имплементируем корректирующие действия.

Sartorius — ведущий мировой производитель и поставщик технологических решений, оборудования и сервиса для Биопроцессов и Лабораторий. Клиентами концерна являются организации, занимающие ключевое положение во многих отраслях российского рынка, в том числе в разработке и производстве биофармацевтических препаратов, контроле качества продукции. Sartorius стремится упрощать и оптимизировать процессы клиентов, делая лекарства доступными для как можно большего числа людей. Такой позиции компания придерживается и сегодня, осуществляя бесперебойную поставку современного и качественного оборудования российским производителям.

Plant 2001, Stele, Sartorius

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