Студенты университета «Сириус» будут стажироваться на предприятиях «Р-Фарм»

Студенты магистратуры научно-технологического университета «Сириус» (один из крупнейших образовательных и научно-исследовательских центров России) будут проходить стажировку на предприятиях группы компаний «Р-Фарм».

Магистерские программы «Сириуса», партнером которого выступает «Р-Фарм», включают десять направлений, в том числе «Медицинская химия», «Биоинформатика и геномика», «Иммунобиология и биомедицина», «Генетика и генетические технологии», «Биоинформатика и математическая биология», «Математическое моделирование в биомедицине и нефтегазовом инжиниринге» и «Генетика и биотехнология растений».

«На протяжении многих лет «Р-Фарм» последовательно поддерживает принципы практикоориентированного подхода в образовании. Мы убеждены, что магистратура «Сириуса» сыграет важнейшую роль в подготовке высокопрофессиональных кадров для науки и наукоемкого бизнеса, в том числе, для фарминдустрии, биотехнологического производства «Р-Фарм», – отметила руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу Екатерина Репкина.

Ранее группа компаний «Р-Фарм», которая выступает официальным представителем Illumina на территории России и стран СНГ, приобрела и безвозмездно передала Научному центру генетики и наук о жизни «Сириуса» два секвенатора Illumina, глобального флагмана в области генетического секвенирования нового поколения (технология NGS). Приборы предназначены как для образовательных целей, так и для реализации масштабных научно-исследовательских проектов.

У «Р-Фарм» появился собственный телеграм-канал, где публикуют новости компании и фармацевтической индустрии.

gxpnews