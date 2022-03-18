Минздрав: иностранные компании не приостанавливали исследования лекарств в России

Зарубежные фармкомпании не подавали запросы на досрочное прекращение клинических исследований (КИ) их лекарственных препаратов в Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Клинические исследования лекарственных препаратов на территории нашей страны продолжаются в соответствии с протоколами. На данный момент со стороны иностранных фармацевтических компаний не поступало запросов на досрочное прекращение проводимых клинических исследований», – заявили в министерстве.

Как добавили в Минздраве, в штатном режиме происходят подача и прием заявлений на получение разрешений на проведение КИ, а также выдача разрешений на ввоз в РФ конкретной партии зарегистрированных или незарегистрированных в стране лекарственных средств, предназначенных для проведения соответствующих исследований.

Газета «Известия» ранее, сославшись на представителей фармацевтической отрасли, сообщила, что у российских ученых возникли сложности в проведении клинических исследований новых зарубежных лекарств, которые планировалось выпустить на отечественный рынок.

Американская компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции, продвижение, новые клинические испытания в России, а также «экспорт неосновных лекарств в страну». Об этом говорится в официальном заявлении компании, размещенном на ее сайте.

gxpnews