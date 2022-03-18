Eli Lilly первой из международных фармкомпаний ограничила поставки лекарств в Россию

Американская компания Eli Lilly приостанавливает инвестиции, продвижение, новые клинические испытания в России, а также “экспорт неосновных лекарств в страну”. Об этом говорится в официальном заявлении компании, размещенном на ее сайте.

“Наши операции в России в настоящее время сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly. Если мы получим какую-либо прибыль от наших продаж в России, мы пожертвуем ее организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи”, – говорится в сообщении Eli Lilly.

В компании выражают надежду на “скорейшее прекращение боевых действий и разрешение этого кризиса”.

Eli Lilly стала первой компанией big pharma, заявившей об ограничении поставок лекарств в Россию. Ранее крупнейшие международные корпорации уверяли, что продолжат производство и реализацию лекарств в стране.

gxpnews