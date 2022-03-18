AbbVie приостановила работу по эстетическому направлению в России

Американская биофармацевтичекая компания AbbVie сообщила о приостановке работы по всем продуктам для эстетической медицины в России. Это ботулотоксин и филлеры Allergan Aestetics. Кроме того, в России временно не будут проводиться новые клинические исследования (КИ), а также скрининг и набор участников в текущие КИ. Ранее об ограничении работы в России заявили Pfizer, Bayer, Sanofi и другие иностранные фармкомпании. Американская биофармацевтичекая компания AbbVie сообщила о приостановке работы по всем продуктам для эстетической медицины в России. Это ботулотоксин и филлеры Allergan Aestetics. Кроме того, в России временно не будут проводиться новые клинические исследования (КИ), а также скрининг и набор участников в текущие КИ. Ранее об ограничении работы в России заявили Pfizer, Bayer, Sanofi и другие иностранные фармкомпании.

В сообщении AbbVie уточняется, что компания стремится обеспечить участникам текущих КИ доступ к необходимым лекарственным средствам. В России по заказу AbbVie проводятся КИ препаратов от болезни Паркинсона, болезни Крона и язвенного колита, онкогематологических заболеваний, немелкоклеточного рака легкого, псориатического и ревматоидного артрита, атопического дерматита и других.

В портфель AbbVie, соответственно, входят препараты для лечения аутоиммунных, онкогематологических, вирусных и неврологических заболеваний. В 2020 году компания за $63 млрд купила Allergan, которая производит препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы, офтальмологические, гастроэнтерологические, урологические средства, а также лекарства и медицинские изделия (филлеры и силиконовые имплантаты) для косметологии и эстетической пластической хирургии. Самый популярный препарат Allergan, перешедший компании AbbVie после завершения сделки, – Ботокс.

Зарегистрированные препараты с МНН ботулинический токсин типа А в России также реализуют французская Ipsen (Диспорт), российская компания «Микроген» (Релатокс), немецкая Merz Aestetics (Ксеомин) и корейская Hugel (Ботулакс). Согласно отчету Discovery Research Group, объем продаж ботулотоксина в России в 2020 году в натуральном выражении составил 836,93 флакона, за шесть месяцев 2021 года – 482,86 флакона. В разрезе марок в 2020 году лидером рынка ботулинического токсина типа А стала французская Ipsen – 31,3% от общего объема рынка, за шесть месяцев 2021 года доля компании выросла до 32,2%.

В первой половине марта 2022 года американская Pfizer также заявила о прекращении набора пациентов в текущие КИ препаратов компании в России. К тому же компания не будет инициировать новые КИ в стране, а все исследования, проводимые фармкомпанией в РФ, будут перенесены на площадки Pfizer в других странах.

С аналогичными заявлениями выступили немецкая Bayer и французская Sanofi. Кроме того, об уходе с российского рынка сообщила американская Eli Lilly.

UPD. Американская Merck&Co (известная за пределами США и Канады как MSD) 16 марта также заявила о прекращении инвестиций в Россию. При этом компания продолжит поставлять в страну жизненно важные лекарства и вакцины.