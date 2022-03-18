Sandoz покупает британскую компанию по разработке респираторных устройств

Sandoz приобрела британскую компанию Coalesce, занимающуюся технологиями доставки лекарственных средств в организм пациента. В частности, они разрабатывают различные типы ингаляторов.

Компания Sandoz (подразделение Novartis) сообщила о приобретении Coalesce Product Development — британского разработчика медицинских устройств и устройств для доставки в организм лекарственных средств. Благодаря этой сделке Sandoz приобрела активы Coalesce, «которые помогут ей расширить свой существующий портфель респираторных препаратов и улучшить доступ пациентов к этим высококачественным комплексным методам лечения».

Респираторные заболевания являются одной из главных причин смерти и инвалидности во всем мире, отмечают в Sandoz. Так, астма является серьезным неинфекционным заболеванием, поражающим как детей, так и взрослых. В 2019 году от нее пострадало около 262 млн человек. В том же году около 3,23 млн смертей были связаны с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Притом у Sandoz уже есть доля на рынке респираторных препаратов. Компания располагает портфолио из шести вышедших на рынок продуктов «и почти в два раза больше продуктов, находящихся в разработке».

Coalesce была создана в июле 2009 года. Ноу-хау компании в области доставки лекарств и связям с фармацевтической промышленностью «почти сразу привели к созданию важных проектов», — говорится на сайте компании. В 2014 году компания изменила стратегию, перейдя к разработке собственных ингаляционных технологий. Сейчас компания производит разные типы ингаляторов.

Николай Соколов

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