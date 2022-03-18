СМИ узнали о планах обнулить пошлины на товары для производства фармпродукции

Правительство предложило на полгода обнулить пошлины на ввоз критически важных товаров. В список попали товары для производства фармацевтической продукции, выяснили «Ведомости». В ближайшее время предложение рассмотрит ЕЭК.

Правительство предложило на полгода обнулить пошлины на ввоз критически важных товаров. Такая мера включена в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях введения санкций. В ближайшее время предложение рассмотрит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), пишут «Ведомости» со ссылкой на документ от 12 марта, который есть у издания. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Источник издания, близкий к правительству, со ссылкой на сформированный для ЕЭК перечень, рассказал, что в список критически важной продукции вошли в том числе и товары для производства фармпродукции (органические соединения, лекарственные средства). Представитель Минэкономразвития заявил, что решение о подготовке предложений для рассмотрения в ЕЭК принято на заседании подкомиссии по тарифно-таможенному регулированию. Представители Минпромторга, Минэнерго и ЕЭК не ответили на запрос издания, а в пресс-службе аппарата правительства переадресовали его в Минэкономразвития.

14 марта в Минэкономразвитии на фоне введения санкций предложили отменить пошлину на ввоз ряда товаров, в том числе медикаментов. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что с такой инициативой министерство намерено обратиться в ЕЭК.

Накануне, 15 марта, премьер-министр Михаил Мишустин вновь сообщил о планах правительства до конца марта провести ряд мероприятий, касающихся импорта, в том числе на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, установить в пунктах пропуска приоритет для медикаментов, а также сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и обнулить для них пошлины. Также, по его словам, предлагается повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин.

Аналогичные меры предпринимались правительством в марте 2020 года в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. Тогда премьер подписал план по обеспечению устойчивого развития экономики, который предусматривал обнуление ввозных пошлин для лекарств и медицинских изделий.

Артем Косенок

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