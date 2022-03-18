Правительство РФ предложило обнулить ввозные пошлины на лекарства

Правительство РФ предложило партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза ряда товаров, среди которых – препараты, фармсубстанции и детское питание. Также предложено зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин. Эти инициативы 15 марта на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций озвучил премьер-министр Р Ф Михаил Мишустин. Правительство РФ предложило партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза ряда товаров, среди которых – препараты, фармсубстанции и детское питание. Также предложено зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин. Эти инициативы 15 марта на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций озвучил премьер-министр Р Ф Михаил Мишустин.

«При таможенном оформлении в пунктах пропуска [предлагаем. – Vademecum] установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запасных частей. Сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин», – отметил Мишустин.

От таможенных пошлин, как выяснило издание «Ведомости», предлагается освободить ввозимые в Россию добавки для производства детского питания (молочная сыворотка, ферменты, витамины, загустители), лекарственные средства и фармсубстанции для их изготовления, материалы для строительства, а также овощи и зерновые культуры.

В России уже представлен ряд мер для поддержки фармацевтической отрасли. Например, в начале марта 2022 года Госдума в трех чтениях приняла законопроект, предполагающий возможность учета курса валют при установке предельных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Президент РФ Владимир Путин утвердил закон 8 марта.

Премьер-министр Михаил Мишустин 9 марта подписал постановление, снимающее необходимость в компенсации потерь от принудительного лицензирования препаратов, патенты на которые принадлежат компаниям из «недружественных» стран.

На следующий день Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В этот же день председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил, что депутаты рассмотрят предложение о внесении изменений в законодательство в части установления предельных отпускных цен на социально значимые товары и лекарства, а также максимальных размеров оптовых и розничных надбавок.

О том, какие еще меры принимаются для смягчения последствий санкций на отрасль здравоохранения, – в сюжете Vademecum.