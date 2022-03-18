AbbVie сообщила о результатах испытания препарата против хронической мигрени

AbbVie представила результаты испытания препарата Qulipta против хронической мигрени. Опираясь на положительные результаты исследования, комапния планирует подать заявку на регистрацию препарата в FDA для использования в области профилактического лечения хронической мигрени.

Компания AbbVie объявила о результатах III фазы исследования PROGRESS, в котором препарат Qulipta (atogepant) оценивался в качестве средства от хронической мигрени для взрослых пациентов. Об этом сообщает издание PMLive.

В исследовании приняли участие 778 пациентов, у которых хроническая мигрень фиксировалась в течение как минимум одного года. Испытание длилось 12 недель. Пациенты были распределены в одну из трех групп. Целевые группы, принимавшие препарат, испытывали меньше мигреней, чем группа плацебо. У пациентов, принимавших Qulipta в дозе 60 мг один раз в день и в дозе 30 мг два раза в день, наблюдалось статистически значимое улучшение по всем вторичным конечным точкам эффективности.

В исследовании III фазы ADVANCE, в котором Qulipta оценивался как средство для предотвращения эпизодической мигрени, препарат также показал положительные результаты. Qulipta был одобрен в США для лечения эпизодической мигрени в сентябре 2021 года.

Опираясь на положительные результаты исследования PROGRESS, AbbVie планирует подать заявку на регистрацию препарата в FDA для использования в области профилактического лечения хронической мигрени. А данные обоих исследований, ADVANCE и PROGRESS, станут основой для заявок в международные регуляторы.

«Мы знаем, что нет двух одинаковых пациентов с мигренью, поэтому для медицинских работников важно иметь различные варианты лечения, — заявил вице-председатель и президент AbbVie Майкл Северино. — Мы с нетерпением ждем следующих шагов по потенциальному расширению использования atogepant в Соединенных Штатах, включая профилактическое лечение хронической мигрени у взрослых, и работу с регулирующими органами по всему миру».

Николай Соколов

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