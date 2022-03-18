Центр лекобеспечения закупит ремдесивир для лечения COVID-19

Федеральный центр лекобеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку препарата ремдесивир для лечения COVID-19. Правительство выдало двум российским компаниям «Р-Фарм» и «Фармасинтез» принудительную лицензию на этот препарат. Патенты на него принадлежат Gilead.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
|4 367 100,00
|42,24
|184 466 304,00
|21.03.2022
|2
|Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
|3 583 700,00
|42,24
|151 375 488,00
|21.03.2022
|3
|Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
|3 798 200,00
|42,24
|160 435 968,00
|23.03.2022
|4
|Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
|4 877 100,00
|42,24
|206 008 704,00
|23.03.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik