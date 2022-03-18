Участники рынка выступили против полной отмены маркировки лекарств AbbVie сообщила о результатах испытания препарата против хронической мигрени » Центр лекобеспечения закупит ремдесивир для лечения COVID-19 Федеральный центр лекобеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку препарата ремдесивир для лечения COVID-19. Правительство выдало двум российским компаниям «Р-Фарм» и «Фармасинтез» принудительную лицензию на этот препарат. Патенты на него принадлежат Gilead. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг 4 367 100,00 42,24 184 466 304,00 21.03.2022 2 Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг 3 583 700,00 42,24 151 375 488,00 21.03.2022 3 Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг 3 798 200,00 42,24 160 435 968,00 23.03.2022 4 Ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг 4 877 100,00 42,24 206 008 704,00 23.03.2022 Елена Сидорова

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