В России возник дефицит импортного метотрексата

Пациенты с ревматическими заболеваниями из 25 субъектов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и другие крупнейшие регионы, сообщили о нехватке в аптеках импортного метотрексата (Методжект от немецкой Medac GmbH, Метотрексат-Эбеве от немецкой Sandoz, Метортрит от румынской Rompharm Company). По данным DSM Group, в 2021 году в рознице именно эти три препарата занимали 99,2% сегмента рынка. Пациенты с ревматическими заболеваниями из 25 субъектов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и другие крупнейшие регионы, сообщили о нехватке в аптеках импортного метотрексата (Методжект от немецкой Medac GmbH, Метотрексат-Эбеве от немецкой Sandoz, Метортрит от румынской Rompharm Company). По данным DSM Group, в 2021 году в рознице именно эти три препарата занимали 99,2% сегмента рынка.

Жительница Нижнего Новгорода Анна Смородина отметила, что метотрексат в форме раствора для инъекций от Sandoz в третий раз за последние два года пропал из аптек города. Евгений Тулаев из Самары, Елена Малинина из Твери и Светлана Алексеева из Стерлитамака также пожаловались на невозможность приобрести этот препарат в аптеках своего региона. Та же ситуация с Методжектом и Метотритом. Пациенты из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области рассказали РБК, что аптеки отменяют уже сформированные заказы из-за отсутствия препарата.

Метотрексат российского производства доступен повсеместно. Это Веро-метотрексат от «Верофарма», Метотрексат-СЗ от НАО «Северная звезда», Метотрексат от «Озон Медика», «Новосибхимфарм», «Фармэра», «Фармпотребсоюз» и «Фармасинтез-Норд», а также Метотрексат-РОНЦ от ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ.

В компании «Тируфарм», представляющей немецкую Medac GmbH в России, сообщили, что из-за ажиотажного спроса на Методжект чуть более чем за две недели были распроданы двухмесячные складские остатки препарата. В компании заверили, что Medac продолжит работать в России, а на заводе производителя уже сейчас есть партии для отправки, но транспортные и логистические трудности влияют на сроки. В Sandoz и Rompharm Company не прокомментировали причину дефицита препаратов в настоящее время.

В Минздраве РФ заявили, что в настоящее время метотрексат российского и зарубежного производства доступен в стране в большом количестве во всех лекарственных формах. При этом на сайтах Apteka.ru и «Сбер Еаптека» иностранного метотрексата нет в наличии, а один из крупнейших дистрибьюторов лекарств «Пульс» вовсе не располагает запасами ни одного из трех иностранных препаратов метотрексата. В сети «Аптечные традиции» сообщили, что препараты Методжект и Метортрит не представлены для закупки у дистрибьюторов, однако Метотрексат-Эбеве в аптечной сети доступен.

Согласно отчету DSM Group, розничные продажи метотрексата в аптеках за первые девять недель 2022 года продемонстрировали значительный прирост по отношению к аналогичному периоду 2021 года как в денежном, так и в количественном выражении – в 2022 году россияне купили в аптеках более 404 тысяч упаковок импортного метотрексата на сумму около 220 млн рублей, а в прошлом году за аналогичный период они приобрели порядка 182 тысяч упаковок зарубежного метотрексата на сумму около 91 млн рублей. Отмечается, что наибольший спрос на препараты был зафиксирован с 28 февраля по 6 марта.

В начале марта ажиотажный спрос возник и на другие категории лекарств, особенно для лечения хронических заболеваний. Пациенты стали сообщать, что в продаже оказались недоступны импортные инсулины и L-тироксин.