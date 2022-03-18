Москалькова предложила выдавать родителям тяжело больных детей беспроцентные кредиты на лекарства

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей выступила с инициативой разрешить использовать средства материнского капитала для лечения тяжело больных детей, а также предусмотреть беспроцентные кредиты на лекарства и операции.

По ее словам, есть случаи, когда больным раком детям из РФ отказывают в лечении за границей. Это связано и с транспортным сообщением, и с прерыванием контрактов.

«Нам нужно создать свои механизмы оказания помощи детям. Предлагаю разрешить использовать материнский капитал для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологией», – цитирует Москалькову ТАСС.

Как она добавила, может быть также рассмотрена возможность выдачи родителям тяжело больных детей «беспроцентных или с минимальным процентом кредитов для покупки дорогостоящих лекарств и дорогостоящих операций».

Средства маткапитала сейчас можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Кроме того, их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Как стало известно ранее, «Круг добра» попросил поставщиков сохранить прежние цены на лекарства для детей.

gxpnews