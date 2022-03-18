Путин потребовал обеспечить доступность лекарств

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов потребовал обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, в том числе на рынке лекарств.

«Обращаю внимание правительства и коллег в регионах, важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия», – цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, необходимо оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, ведущие к ценовым всплескам. При этом, как он заявил, должно быть исключено ручное вмешательство в регулирование цен. Ожидается, что увеличение предложения приведет к снижению и стабилизации цен.

«Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы, другие экспортные товары», – сказал Путин.

Президент РФ попросил правительство, ФАС и региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках.

Путин ранее поддержал законопроект об онлайн-торговле рецептурными препаратами.

Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании лекобращения в условиях санкций.

gxpnews