Обеспеченность россиян психотропными препаратами выросла в семь раз за семь лет

Почти 90% пациентов в России, которым были необходимы психотропные или наркотические лекарственные препараты, в прошлом году были обеспечены курсом месячной терапии. Об этом в ходе пленарного заседания 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам сообщила помощник министра здравоохранения РФ Оксана Гусева.

«В 2021 году, несмотря на пандемию, 89% нуждающихся, включая паллиативных пациентов, были обеспечены наркотическими или психотропными лекарственными препаратами в пересчете на месячный курс терапии. Таким образом, за последние 7 лет обеспеченность такими препаратами выросла более чем в 7 раз. В 2022 году мы переходим на новый подсчет по двухмесячному курсу в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – цитирует Гусеву ТАСС.

По ее словам, Минздрав России в сотрудничестве с пациентскими организациями принял ряд контрольных мер, чтобы обеспечить страдающих различными заболеваниями пациентов обезболивающими и психотропными препаратами. Одна из мер – горячая линия по вопросам доступности обезболивающих препаратов, она начала работать.

Как отметила Оксана Гусева, наркотические и психотропные лекарственные препараты закупают за счет средств федерального и регионального бюджетов. Пациенты бесплатно получают лекарства.

«В стране функционирует несколько регистров пациентов, что позволяет организовывать адресное обеспечение обезболивающими и психотропными лекарственными препаратами, в том числе детей. В случае отсутствия в стране зарегистрированных лекарственных препаратов, необходимых для пациента, по жизненным показаниям такой препарат может быть закуплен государством и ввезен для такого пациента персонально», – рассказала помощник главы Минздрава РФ.

Как добавила Гусева, в России обеспечение доступности контролируемых веществ для медицинских целей осуществляется на системной основе. При этом неизменно соблюдаются антинаркотические конвенции и рекомендации Международного комитета по контролю над наркотиками, что позволяет также предотвращать их утечку в незаконный оборот.

gxpnews