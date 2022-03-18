Собянин объявил о новых мерах поддержки фармацевтических производителей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки для предприятий, производящих фармацевтическую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

На встрече с представителями фармкомпаний Собянин заявил, что московская фармпромышленность является одной из крупнейших в России. За 5 лет объем реализации продукции вырос более чем в 5 раз, а количество работающих – в 1,5 раза.

«Мы актуализируем все меры городской поддержки промышленности, которые в настоящее время есть. Кроме того, мы активно работаем с правительством РФ, по поручению президента в рамках госсовета вырабатываем совместные меры поддержки. Одна из ближайших –субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий», – сказал мэр столицы.

Как отметил Сергей Собянин, у города есть система поддержки промышленности, включающая в себя установку статусов промкомплексов, особых экономических зон, работают меры субсидирования, закупки оборудования и другие. Удалось также реализовать программу офсетных сделок: заключено 4 контракта общей суммой более чем на 40 миллиардов рублей.

По словам мэра Москвы, ожидается, что в ближайшее время рынок лекарств урегулируется. Участники встречи сказали о стабильности поставок импортных лекарств и отсутствии опасений о серьезных перебоях.

«Самое главное – это иметь складские запасы, вовремя их поставлять в розничную сеть, чтобы никаких страхов и опасений у граждан не было», – подчеркнул Собянин.

Новые меры поддержки:

предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке один рубль в год;

субсидии из городского Фонда развития промышленности на субсидирование процентных ставок для пополнения оборотных средств. Принято решение о дополнительной капитализации фонда на 10 миллиардов рублей;

поддержка проекта создания на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови совместно с «Нацимбио» производства отечественных иммуноглобулинов;

увеличение авансирования по закупкам лекарственных средств для государственных нужд до 70%;

применение механизма предоплаты закупаемой продукции для поставщиков с большим опытом поставок и репутацией надежных партнеров в исполнении государственных контрактов;

поддержка, включая финансирование за счет городского бюджета, проведения клинических исследований лекарственных препаратов и апробации расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц (эта мера значительно удешевит и ускорит внедрение новых препаратов и изделий в практическое здравоохранение).

Кроме того, совместно с федеральными органами власти правительство Москвы планирует подготовить ряд дополнительных мер, среди которых:

снижение минимального порога инвестиций в офсетные контракты с одного миллиарда до 100 миллионов рублей, а также совершенствование механизма офсетов (эта мера позволит реализовать проекты импортозамещения по широкой номенклатуре лекарств, медицинских изделий и расходных материалов);

упрощение процедур регистрации и обращения новых отечественных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

gxpnews