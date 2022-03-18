Alnylam обвиняет Pfizer и Moderna в нарушении патентных прав

Компания Alnylam Pharmaceuticals подала отдельные иски в федеральный суд американского штата Делавэр против фармпроизводителей Pfizer и Moderna с требованием возмещения ущерба за нарушение патента на производство и продажу мРНК-вакцин против COVID-19, сообщает Reuters.

Alnylam заявила, что добивается компенсации за использование своей технологии липидных наночастиц (LNP), которая переносит и доставляет в организм терапевтические средства или вакцины на основе РНК. Фармацевтическая фирма заявила, что вакцины Pfizer и Moderna нарушают патент Alnylam из-за использования ее технологии. При этом в Alnylam отметили, что не намерены предпринимать действия, препятствующие производству, продаже или распространению вакцин.

В прошлом месяце Arbutus Biopharma подала в суд на Moderna в суд, утверждая, что при разработке вакцины Moderna против COVID-19 был нарушен ее патент.

gxpnews