Ростех объявил о начале поставок препаратов для плановой вакцинации населения в 2022 году

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех начал первые в текущем году поставки вакцин для массовой и бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Отправку препаратов для защиты от столбняка, коклюша, дифтерии, гепатита B, туберкулеза, кори, краснухи и эпидемического паротита организуют в несколько этапов. Первый из них завершится к 1 апреля.

Вакцины направляются на основе госконтрактов, которые «Нацимбио» заключил в 2022 году с Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения Минздрава РФ. По итогам 2021 года холдинг Ростеха передал в медицинские учреждения в 85 российских регионах 100 миллионов доз препаратов от гриппа и других опасных инфекций.

«На начальном этапе поставок холдинг «Нацимбио» передаст в регионы России 6,5 миллиона доз вакцин для профилактики столбняка, коклюша, дифтерии, гепатита B, туберкулеза, кори, краснухи и эпидемического паротита. Все препараты производятся в России по полному циклу, имеют серьезную доказательную базу и обширный опыт применения в российской клинической практике», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Как стало известно ранее, «Нацимбио» и «Союз педиатров России» договорились о совместной популяризации вакцинопрофилактики.

gxpnews