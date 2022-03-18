«Промомед» подал заявку на регистрацию препарата от COVID-19 «Скайвир»

Российская фармакомпания «Промомед» подала заявку на регистрацию в РФ препарата от коронавируса «Скайвир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира. Эта информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Согласно данным реестра, лекарственная форма препарата – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в дозировке 300 мг + 100 мг.

Минздрав России включил комбинацию препаратов нирматрелвир и ритонавир в раздел «Этиотропное лечение» 14-й версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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