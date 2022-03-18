Создание серийного производства отечественных МРТ оценили в 4,5 млрд рублей

Запуск коммерческого производства российских магнитно-резонансных томографов (МРТ) потребует 4,5 млрд рублей в течение пяти лет, рассказал участник научной группы по разработке отечественного высокопольного МРТ, заведующий криогенным отделом Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН Евгений Демихов. По его словам, в настоящее время опытная модель, собранная в институте, на 70% состоит из российских комплектующих, но в перспективе возможно почти стопроцентное импортозамещение. Пилотные образцы МРТ были собраны в ФИАН по НИОКР Минпромторга РФ под брендом RTI FullScan и представлены на выставках в 2016-2017 годах, однако до регистрации и серийного производства не дошли. Запуск коммерческого производства российских магнитно-резонансных томографов (МРТ) потребует 4,5 млрд рублей в течение пяти лет, рассказал участник научной группы по разработке отечественного высокопольного МРТ, заведующий криогенным отделом Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН Евгений Демихов. По его словам, в настоящее время опытная модель, собранная в институте, на 70% состоит из российских комплектующих, но в перспективе возможно почти стопроцентное импортозамещение. Пилотные образцы МРТ были собраны в ФИАН по НИОКР Минпромторга РФ под брендом RTI FullScan и представлены на выставках в 2016-2017 годах, однако до регистрации и серийного производства не дошли.

«Чтобы наше производство было рентабельным, мы провели расчеты: нужно производить в год 60 штук томографов. Понятно, что надо закладывать производство на 100 штук в год. <…> Срок выполнения, создания полномасштабного коммерческого производства займет пять лет, стоимость такого производства – 4,5 млрд рублей. Количество высокотехнологичных рабочих мест, которые будут созданы в ходе проекта, – 200 человек, это высокий показатель», – отметил Демихов.

Разработанный институтом МРТ не требует использования дорогостоящего гелия, напомнил ученый, что упрощает обслуживание и позволяет снизить стоимость по сравнению с импортными аналогами на 30%. Кроме того, добавил Демихов, в томографе используется разработанное российскими учеными программное обеспечение, которое позволяет менять конфигурацию и величину поля под разные клинические задачи.

Для серийного производства Евгений Демихов предложил задействовать собственную линию института, которую можно масштабировать в зависимости от объема производства. Он признал, что специалистов, которые смогут работать на производстве, сейчас нет и выпускников вузов придется «переучивать».

По данным Vademecum, ФИАН вел разработку отечественного МРТ по НИОКР Минпромторга РФ с 2013 года. В 2014–2017 годах научная группа под руководством Евгения Демихова разработала полностью «сухой» МРТ: сверхпроводящий магнит в нем охлаждает напрямую криорефрижератор, а гелий в жидком состоянии не используется. Магнит для МРТ был разработан в ФИАН, градиентный блок, спектрометр и электроника – в партнерстве с российским производителем медтехники «С.П. Гелпик». При этом в МРТ были использованы катушки и усилитель из США, а также стандартная криогенная система производителя из Японии.

Первый образец томографа под брендом RTI FullScan был представлен в 2016 году на выставке «Импортозамещение», в качестве партнеров для серийного производства рассматривались в том числе структуры ГК «Ростех». По состоянию на 2022 год МРТ не вышел в серию и пока не имеет регудостоверения Росздравнадзора.