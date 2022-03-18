Какие зарубежные фармкомпании сообщили об изменении в работе на российском рынке

Ряд зарубежных фармкомпаний сделал заявления об изменении в своей работе в России. В основном они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Merck 17 марта сообщила, что продолжает работу «несмотря на текущую непростую ситуацию». «Нашим главным приоритетом на текущий момент является принятие всех необходимых мер для сохранения безопасности людей и поддержки поставок дистрибьюторам, обеспечивающим доступность препаратов для пациентов в России и странах СНГ», — говорится в письме ООО «Мерк», которое поступило «ФВ».

Boehringer Ingelheim 17 марта сообщила, что компания делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную поставку лекарственными препаратами. «Мы продолжаем деятельность в России, так как наша миссия – улучшение здоровья и спасение жизней людей и животных <…>. Мы делаем все для того, чтобы наши пациенты не пострадали», – говорится в сообщении компании «Берингер Ингельхайм», поступившем «ФВ».

Pfizer 14 марта заявила, что продолжит поставлять препараты в Россию. При этом компания прекратит испытания и набор пациентов для них в стране, а также не будет инвестировать в производственные мощности.

Bayer 14 марта сообщила, что продолжит поставлять в Россию и Белоруссию лекарственные средства по этическим соображениям. Но приостановит рекламные кампании, а также инвестиции. «Bayer приостанавливает активности, направленные на рекламу, и не готов запускать новые проекты, в том числе требующие инвестиций. При этом наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России», — отметил генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ, генеральный директор АО «Байер» Нильс Хессманн.

Eli Lilly 14 марта объявила, что приостанавливает все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России. Также прекращается экспорт неосновных лекарств. «Наша деятельность в России теперь направлена только на то, чтобы люди с такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — говорится в заявлении компании.

Abbott 14 марта опубликовала заявление, в котором говорится о приостановке второстепенной деловой деятельности в России, включая все новые инвестиции, развитие бизнеса и рекламу. Поставки лекарственных средств, в том числе от рака, продолжатся. «Как у медицинской компании, у нас есть важная цель, которая заключается в сохранении и восстановлении здоровья и спасении жизней. Мы делаем это более чем в 160 странах. Товары для здоровья, включая продукты питания, лекарства и изделия медицинского назначения, как правило, не подпадают под действие санкций по гуманитарным причинам», — говорится в заявлении.

Sanofi 14 марта опубликовала заявление, в котором говорится о приостановке всей рекламной и медийной деятельности в России. Также исключаются все расходы, не связанные с поставками базовых препаратов и вакцин. Компания также продолжит текущие клинические испытания с участием российских пациентов, но предупреждает, что ее позиция может поменяться. 5 марта Sanofi заявила «ФВ», что продолжает работу в России и делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов. Производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий инсулин, продолжает работать в плановом режиме.

AbbVie 12 марта заявила, что не будет начинать новые клинические испытания, а также проводить анализ данных пациентов и осуществлять набор в текущие исследования в России и на Украине. Компания также временно приостановила все операции, связанные с продуктами эстетической медицины в России.

Dr. Reddy’s 10 марта заявила, что направила усилия на обеспечение непрерывности бизнеса в России, передает Reuters. При этом индийские экспортеры лекарств готовятся к временным перебоям в продажах.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) 7 марта опубликовала заявление, что продолжает следить за ситуаций и будет обновлять свою реакцию по мере развития кризиса. «Сейчас мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения доступа к нашим лекарствам и вакцинам», — гвоорится в сообщении. Изданию Clinical Trials Arena представитель компании 2 марта сообщил, что следит за развитием ситуации и ее воздействием на цепочку поставок. MSD ведет оценку, какие шаги необходимо будет предпринять во всех своих программах клинических исследований в России и Украине, чтобы уделить первоочередное внимание безопасности участников исследования и исследователей.

GlaxoSmithKline 5 марта сообщила о приостановке рекламных кампаний в России. «Мы перейдем к приоритетным поставкам продуктов, необходимых для здоровья людей, пока это возможно (и в соответствии с санкциями)», — говорится в сообщении. Также компания отказалась от новых клинических испытаний и не будет набирать новых пациентов в существующие КИ. «Любая прибыль, которую мы получим от нашей деятельности в России, будет использована для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи», — отметили в GSK.

AstraZeneca продолжает работать в России, сообщили «ФВ» 5 марта в пресс-службе компании. Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, а также непрерывного производства на заводе компании в Калужской области.

Novartis 4 марта объявила о приостановке любых инвестиций в Россию и всей коммерческой маркетинговой деятельности. «Мы по-прежнему привержены обеспечению доступа к лекарствам для пациентов во всех странах, где мы работаем. В то же время тщательно соблюдаем новые международные санкции, введенные против России», — говорится в сообщении. Представитель Novartis заявил изданию The Post, что завод компании в Санкт-Петербурге, где работает 2000 человек, не планируется закрывать или прекращать продажу жизненно важных лекарств россиянам. «Novartis всегда стремилась обеспечить доступ к лекарствам людям, которые в них нуждаются, независимо от того, где они находятся», — сказал представитель компании.

Johnson & Johnson 4 марта сообщила, что продолжит поддерживать тех, кто пострадал больше всего. «Мы стремится предоставить доступ к основным своим медицинским продуктам в странах, где работаем, в соответствии с действующими международными санкциями», — говорится в заявлении.

Roche 2 марта опубликовала сообщение, в котором пытается обеспечить бесперебойные поставки в Россию, Украину и Белоруссию в рамках имеющихся возможностей. «Они включают в себя работу через местных дистрибьюторов, использование систем удаленной поддержки для лабораторий и работу с партнерами в соседних странах для создания программ донорства крови», — говорится в заявлении. Компания также сообщила Clinical Trials Arena, что создала целевую группу и оценивает влияние ситуации на свои клинические испытания в России и Украине. Приоритетом компании является обеспечение того, чтобы все пациенты, включенные в испытания, продолжали получать доступ к лечению.

Gedeon Richter 1 марта сообщила «ФВ», что производство, логистика и вся товаропроводящая цепочка осуществляются бесперебойно. Расположенный в Московской области завод «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» работает на полную мощность. Отмечается, что на фоне возросших запросов по обеспечению российских пациентов лекарственными препаратами производство идет по стандартному плану и отгрузки осуществляются в штатном режиме.

Николай Соколов

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