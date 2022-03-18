Минздрав заверил в стабильности ситуации с лекарствами

Минздрав сообщил, что ситуация с лекарствами в стране стабильная. Все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств превышают показатели прошлого года.

Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная. Все производители продолжают работу на российском рынке. Об этом заявил на селекторном совещании с регионами глава Минздрава Михаил Мурашко, передает пресс-служба ведомства.

«Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года», — отметил министр.

Михаил Мурашко также добавил, что ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций с 22 февраля по 16 марта вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 70% и составил 18,2 тыс. тонн.

Также ни одна фармцевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. Перебоев с поставками также нет, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава. Все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность бесплатно получать лекарства, в том числе комбинированные, в необходимом объеме, соответствующие критериям современных клинических рекомендаций, — отметили в пресс-службе.

16 марта президент Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Он поручил главам регионов в частности проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.

Артем Косенок

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